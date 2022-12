Merings Behindertenbeauftragter leistet viel für Benachteiligte im Ort

Plus Seine Arbeit spielt sich oft im Hintergrund ab, doch sie ist enorm wichtig für Menschen mit Behinderungen. Stefan Heigl informiert über sein Amt als Behindertenbeauftragter.

Stefan Heigl ist seit 2019 Behindertenbeauftragter der Marktgemeinde Mering. Damit ist er im Landkreis einzigartig. "Außer mir gibt es in keiner Kommune einen ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten", sagte er. Heigl gab den Mitgliedern des Finanz- und Hauptausschusses einen Einblick in die Arbeit der vergangenen Jahre. "Meine Arbeit als Behindertenbeauftragter ist vor allem im Hintergrund, es sind viele Gespräche und einzelne, oft kleinere Dinge, die aber für den Betroffenen von großer Wirkung sein können", sagte Heigl.