Mering

vor 17 Min.

Merings Feuerwehr bereitet den großen Tag der offenen Türe vor

Von Heike John

Am Samstag darf das Publikum wieder das Feuerwehrhaus an der Friedenaustraße in Mering stürmen. Was alles geboten ist.

Einen „Großeinsatz“ hat die Meringer Feuerwehr am kommenden Samstag, 20. Mai, wenn die Bevölkerung ab 13 Uhr wieder zum beliebten „Tag der offenen Tür“ eingeladen ist. „Früher haben wir diesen Publikumstag nur alle zwei Jahre veranstaltet, aber wir haben so viele Anfragen, dass wir nun auf einen jährlichen Rhythmus umgestiegen sind“, erklärt Kommandant Andreas Regau. Das große Interesse an der Feuerwehr zeigte sich im vergangenen Jahr mit rund 4500 Besucherinnen und Besucher am Feuerwehrhaus in der Friedenaustraße und auch in diesem Jahr wird wieder mit einem großen Ansturm gerechnet. Darauf haben sich die aktiven Kameradinnen und Kameraden gut vorbereitet. Zudem werden sie von vielen freiwilligen Helfern aus dem familiären Hintergrund unterstützt, die sich vorwiegend um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Meringer Feuerwehr präsentiert ihre Fahrzeuge und zeigt Schauübungen Mit einer Fahrzeugpräsentation, Schau- und Löschübungen der Erwachsenen und der Jugend sowie einer unterhaltsamen Modenschau der unterschiedlichen Schutz- und Einsatzbekleidung ist einiges an informativer Unterhaltung rund um die vielfältige Arbeit der Feuerwehr geboten. Auch die beliebten Wasserspiele für Kinder werden wieder aufgebaut. Falls das Wasser nicht nur aus den Schläuchen, sondern auch von oben kommt, werden die Aktionen und Angebote im Rahmen der Möglichkeiten in den Fahrzeughallen aufgebaut. Dies bietet dann auch gleich die Möglichkeit, den fertiggestellten Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses zu nutzen. Auch das neu in Dienst gestellte Katastrophenschutzfahrzeug für Hochwassereinsätze kann eingehend besichtigt werden. Und natürlich sorgt wie immer auch die Feuerwehrkapelle für gute Laune und Unterhaltung. Lesen Sie dazu auch

