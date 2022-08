Merings Feuerwehr will First-Responder-Dienst bieten - darf aber nicht

Plus Die Feuerwehr hat sogar schon knapp 30 Ehrenamtliche dafür ausgebildet, doch der Zweckverband für den Rettungsdienst lehnt ab. Was bedeutet das für Mering?

Wenn ein Notarzt oder Rettungswagen nicht innerhalb von zwölf Minuten vor Ort sein kann, unterstützt der First Responder mit einer professionellen Erstversorgung. Die gut ausgebildeten aber ehrenamtlichen Ersthelfer übernehmen die Versorgung des Patienten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie führen lebenserhaltende Sofortmaßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und betreuen die Patienten. Sie ersetzen nicht den Notarzt oder den hauptamtlichen Rettungssanitäter. Diese Einheit wird zusätzlich alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Mering will seit drei Jahren diesen Dienst leisten. Es besteht bereits eine gut ausgebildete First-Responder-Gruppe. "Das ist aber keine Konkurrenz zu bestehenden Organisationen wie beispielsweise dem Roten Kreuz", erklärt Andreas Regau, Kommandant der Feuerwehr. Doch der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF) verweigert die offizielle Zusage.