Merings neue Kita: Krippe und Küche im Erdgeschoss - große Kinder oben

Plus Eine siebengruppige Kita baut der Markt Mering am Mühlanger. Jetzt stellen die Planer erste Ideen vor.

Eines der größten Bauvorhaben in Mering ist die neue Kindertagesstätte mit vier Krippen- und drei Kindergartengruppen am Mühlanger. Die Planung übernimmt als Ergebnis der europaweiten Ausschreibung das Augsburger Büro 3+architekten glogger.müller.blasi. Dieses stellte nun im Gemeinderat seinen ersten Entwurf vor.