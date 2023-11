Merings neues Jugendparlament stellt sich vor

Plus Mehr als nur Partymachen wollen die Nachwuchspolitikerinnen und -politiker. Vorsitzende Marina Stöckel und Nina Seebacher überraschen mit ihrer Agenda.

Sommerfest, Skaterevent und eine ganze Reihe politischer Themen - das neue Meringer Jugendparlament (Jupa) ist seit der Gründung im Februar schon sehr aktiv geworden. Jetzt stellten Vorsitzende Marina Stöckel und ihre Stellvertreterin Nina Seebacher das neue Jugendparlament und seine Arbeit im Meringer Gemeinderat vor – und beeindruckten die gestandenen Ortspolitiker.

Mit viel Freude wurden die beiden Mädchen in der Sitzung empfangen. Denn das Jugendparlament hat in Mering eine Durststrecke hinter sich. Zuletzt war es nicht mehr gelungen, genügend Kandidatinnen und Kandidaten für eine Wahl zusammenzubekommen. Doch Jugendbeauftragte Jessica Bader wollte das nicht auf sich beruhen lassen.