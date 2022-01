Mering

vor 34 Min.

Merings Stelzenmädchen ist noch namenlos - und schon beschädigt

Plus Das Kunstwerk am Badanger ist ein Opfer von Spott und Vandalismus. Schöpfer Matthias Rodach hofft, dass ein Name der Skulptur den Weg in die Herzen der Meringer ebnet.

Von Gönül Frey

Ein Bauzaun umgibt das Stelzenmädchen am Meringer Badanger. Die große Bronzeskulptur des Dießener Künstlers Matthias Rodach hatte der Markt Mering als Erinnerung an sein 1000-Jahr-Jubiläum in Auftrag gegeben. Das Werk war als Gewinner aus einem groß angelegten Kunstwettbewerb hervorgegangen. Nach der Idee des Schöpfers soll das Mädchen auf den drei Meter hohen Stelzen noch einen Namen erhalten. Die Bürger sollen diesen selbst auswählen und auf diese Weise eine Beziehung zu der Skulptur entwickeln. Doch ehe es dazu kommt, wird die Figur bereits ein Opfer von Vandalismus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen