Merings vergessener Held: Andreas Wunsch stirbt kurz vor Kriegsende

Der Meringer Andreas Wunsch wollte die friedliche Kapitulation und fand den Tod.

Den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs widmete sich die Junge Union (JU) Mering in einem aufwendigen heimatgeschichtlichen Projekt. Der stellvertretende Vorsitzende Maurizio Boehm arbeitete in wochenlangen Recherchen das Schicksal des vergessenen Meringer Widerstandkämpfers Andreas Wunsch heraus. Dessen bewegendes Schicksal schildert er in einem Gastbeitrag für die Friedberger Allgemeine. Denn auch in Mering kam es bei Kriegsende zu Widerstand gegen die NS-Diktatur mit schrecklichen Konsequenzen für einen couragierten Kaufmann, dessen mutiges Handeln bis heute nahezu unbekannt ist.

Ende April 1945, kurz vor Kriegsende, formierte sich in Südbayern Widerstand nach dem Vorbild des gescheiterten Aufstandes vom 20. Juli 1944. Im Rahmen der Freiheitsaktion Bayern (FAB) versuchten unter anderem einzelne Wehrmachtsverbände in der Nacht vom 27. auf den 28. April 1945 erfolglos München und umgebendes Gebiet aus den Händen fanatischer Nationalsozialisten zu entreißen, die noch bis zuletzt versuchten, den aussichtslosen Kampf gegen die Alliierten fortzuführen.

Andreas Wunsch leitet Geschäft für Werkzeugteile in Mering

In Mering schloss sich der Kaufmann Andreas Wunsch dem über den „Reichssender München“ verbreiteten Aufruf der FAB zum Widerstand an. Andreas Wunsch, der 1896 in Augsburg geboren wurde, zog 1944 nach Mering und leitete im Ort eine mobile Zweigstelle seines Augsburger Geschäftes für Werkzeug- und Maschinenteile.

Bewegt durch den Radioaufruf der FAB, eilte Wunsch am Morgen des 28. April 1945 an das Meringer Rathaus, um dort versammelte Bürger und Wehrmachtssoldaten zur friedlichen Kapitulation zu bewegen. Denn in den letzten Kriegstagen waren auch in Mering, aufgrund der geotaktischen Bedeutung, schwere Wehrmachtseinheiten und SS stationiert.

Wunsch wird bei Steinach von der SS erschossen

Eine anschließend von örtlichem Volkssturm und Meringer Bürgern eingeleitete Hetzjagd führte zur Festnahme von Andreas Wunsch. Nach einem Verhör durch die Ortspolizei wurde er an die örtliche Wehrmachtskommandantur übergeben. Der ebenfalls vor Ort präsente SS-Brigadeführer Friedrich Wilhelm Starck drängte jedoch zur Auslieferung von Wunsch an die SS, da er angeblich auf seiner Flucht auf einen Angehörigen des Meringer Volkssturms geschossen hatte.

Wunsch wurde daraufhin in einem Fahrzeug der SS in Richtung Landsberg abtransportiert. Auf der Höhe von Steinach bei Merching wurde Andreas Wunsch gegen Mittag, womöglich bei einem Fluchtversuch, durch das Begleitkommando der SS erschossen. Andreas Wunsch ist mittlerweile auf der Kriegsgräberstätte in München bestattet.

Dieser schlichte Stein auf der Kriegsgräberstätte des Waldfriedhofes in München erinnert an den Meringer Kriegshelden Andreas Wunsch. Foto: Maurizio Boehm

In der historischen Forschung ist der Fall Andreas Wunsch umfangreich bekannt und rezipiert worden. Einen Grundstein zur Aufarbeitung legte der Historiker Markus Pöhlmann, der seine Recherche bereits 1995 mit folgenden Worten schloss: „An Andreas Wunsch erinnert heute in Mering nichts mehr“.

Auch Heimatforscher Johann Weber widmete sich Wunsch

Als Antwort auf Pöhlmanns Anstoß widmete der bereits verstorbene Meringer Heimathistoriker Johann Weber 1996 in der Hoffnung „das Versäumte nach[zu]holen“ Wunsch ein detailliertes Kapitel in seinem Buch zum Kriegsende. Bis heute findet zudem der Mord im Rahmen der historischen Analyse der FAB, Eingang in Forschungsliteratur.

In der Meringer Erinnerungskultur ist Andreas Wunsch dagegen gänzlich absent. In der allgemeinen Rezeption des Meringer Kriegsendes dominiert vor allem die friedliche Übergabe Merings an die US-Armee durch Josef Scherer, einen Tag nach dem Mord an Andreas Wunsch. Bei Nachforschungen waren selbst langjährige Einwohner Merings von Wunschs Schicksal überrascht und auch in historischen Akten der Marktgemeinde ist Andreas Wunsch nicht zu finden.

Entgegen des ebenfalls mutigen Handelns Scherers, das wir keineswegs in Abrede stellen und mit einer Ehrenbürgerschaft, Gedenktafel sowie Straßenbenennung bedacht wurde, ist Andreas Wunsch jedoch bislang keine Würdigung zuteilgeworden.

Ehrenbürgerschaft oder Straßenname: postume Würdigung für Wunsch

Es ist unserer Auffassung nach eine längst überfällige historische Notwendigkeit, Andreas Wunsch endlich im Ortsbild von Mering zu ehren. Die Benennung einer Straße nach Andreas Wunsch sowie das Aufstellen einer Gedenktafel am Rathaus oder Marktplatz wären der erste Schritt für eine angemessene Würdigung, eine Verleihung der Ehrenbürgerschaft des Marktes Mering eine logische Konsequenz.

Eine Ehrenbürgerschaft auch im posthumen Fall dürfte hierbei kein Hindernis darstellen, was zahlreiche Präzedenzfälle, wie beispielsweise 2019 die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an einen bereits verstorbenen Gegner des NS-Regimes in der Gemeinde Hebertshausen bei München, demonstrieren.

Andreas Wunsch steht sinnbildlich auch für den Charakter des heutigen Merings. Als Stadtbewohner zog er, wenn auch zu jener Zeit notgedrungen, in das ländliche Mering, um von dort aus seiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Trotz seiner äußerst kurzen Zugehörigkeit zur Marktgemeinde war ihm das Schicksal des Ortes und seiner Bürger in der Stunde der größten Not nicht gleichgültig und er setzte sich aktiv für das Gemeinwohl ein. Aufgrund seines couragierten Einsatzes für den Markt Mering wurde Andreas Wunsch am 28. April 1945 ermordet. In Mering erinnert an Andreas Wunsch noch immer nichts.

Zur Person: Maurizio Boehm

Gastautor Maurizio Boehm ist 22 Jahre alt. In der JU Mering ist er stellvertretender Ortsvorsitzender. Der Beitrag ist gedacht als ein aktives Bekenntnis zu einer lebendigen Demokratie.