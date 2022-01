Mering

vor 53 Min.

Messerstich: Kripo ermittelt gegen 16-Jährigen wegen versuchter Tötung

In der Silvesternacht geraten in Mering zwei Männer in einen Streit. Ein 16-Jähriger zieht dabei ein Messer und verletzt einen 21-Jährigen schwer. Nun ermittelt die Kripo.

In Mering ist in der Silvesternacht ein Streit blutig eskaliert. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, kam es am 1. Januar um kurz vor 2 Uhr zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer verletzte. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum Augsburg gebracht, der 16-Jährige wurde laut Polizei festgenommen und wird im Laufe des Neujahrstages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Kripo Augsburg ermittelt derzeit hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes. (AZ)

