Micon Kreft startet ein offenes Sportangebot am Badanger

Spontan, kostenlos und im Freien wird in Mering Zumba getanzt. Initiatorin Micon Kreft will ihre Aktion wiederholen und hofft auf Nachahmer.

Ein ungewohnter Anblick bot sich vor Kurzem den Spaziergängern am Meringer Badanger. Bei schönstem Wetter verausgabte sich eine Gruppe Sportlerinnen und Sportler im Park beim Zumba - fachkundig angeleitet von Trainerin Micon Kreft.

Es handelt sich um eine private Initiative der Meringerin, die beim Verein TVM die größte Abteilung "Prävention und Fitness" leitet. Dort gibt sie auch ihre gut besuchten Zumba-Kurse. Der Trendsport bietet Fitnesstraining in Form von rhythmischen Tanzbewegungen zu mitreißender Musik.

Doch nach Micon Krefts Erfahrung bildet das verbindliche Training im Verein für manche eine gewisse Hürde. Deswegen kam sie auf die Idee, bei schönem Wetter spontane Trainingseinheiten im Freien anzubieten. Das ist freiwillig, kostenlos und erfolgt auf eigenes Risiko der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das weitläufige Badanger-Gelände sei dafür ideal.

16 Menschen machen beim Zumba am Badanger in Mering mit

Eigentlich wollte die Meringerin schon Anfang Mai loslegen. Damals hatte sie jedoch Wetter-Pech und musste mit einer über 20-köpfigen Gruppe spontan in die Halle ausweichen. Doch nun hat es endlich geklappt.

16 Leute haben mitgemacht und Micon Kreft möchte das Freiluft-Training noch häufiger wiederholen. Die Gemeinde, die für das Badanger-Gelände zuständig ist, hat dafür auch schon ihr Okay gegeben. "Das freut mich wirklich sehr", sagt die Zumba-Trainerin. Das nächste Badanger-Zumba ist schon diesen Freitag, 16. Juni ab 18 Uhr. Wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen. Weitere Termine postet Micon Kreft, sobald sie feststehen, auf Facebook und auf Instagram unter mico_zin. "Ich möchte damit einen Anstoß geben, dass vielleicht auch andere Leute am Badanger etwas anbieten. Das ist so ein toller Platz, das sollte man nutzen", sagt sie.