Mit 0,52 Promille kontrolliert: Führerschein ist weg

En 21-Jähriger war in Mering alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Das hat Konsequenzen.

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg in der Münchener Straße in Mering einen Autofahrer. Bei dem 21-Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,52 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige mit mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot. (AZ)