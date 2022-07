Mit Bäumen und Wasser soll das neue Zentrum für den Klimawandel gerüstet sein

Plus Den Bereich um den Meringer Marktplatz soll ein Landschaftsarchitekturbüro neu gestalten. Die Planer berücksichtigen extremes Wetter wie die aktuelle Hitzewelle.

Der Marktplatz und die umliegenden Straßen sind das Zentrum des alten Merings. Schon lange wünschen sich die Bürger hier eine Aufwertung und vor allem eine Verkehrsberuhigung. Etliche Anläufe dazu sind in der Vergangenheit gescheitert. Nun fokussiert sich die Kommune auf einen überschaubaren Abschnitt, nämlich den Verkehrsraum rund um den Marktplatz. In einem kleinen Architektenwettbewerb hat dabei die "Toponauten Landschaftsarchitektur-Gesellschaft" mit ihrem Entwurf überzeugt. Dieser öffnet stellenweise den versiegelten Boden, schafft mehr Grünflächen- und Begegnungsräume und beinhaltet auch die Versickerung von großen Niederschlagsmengen.