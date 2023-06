Mering

Mit dem Heißluftballon über Mering schweben und die Region von oben sehen

Plus Der Meringer Josef Stöhr geht seit Jahrzehnten mit seinem Ballon in die Luft – am allerliebsten über der Heimat. Eine Fahrt zeigt faszinierende Panoramen.

Von Anna Katharina Schmid

Der Meringer Josef Stöhr war bereits an vielen Orten in der Luft. Er fuhr in Kappadokien über Schluchten, schwebte mit 150 anderen Heißluftballonen über staubiger Wüste in Saudi-Arabien oder überquerte im Winter die schneebedeckten Alpen. Eindrucksvolle Erlebnisse - aber die Heimat von oben zu sehen, das eigene Haus, die vertrauten Straßen wiederzuerkennen: "Das ist einzigartig. Es eröffnet ganz neue Perspektiven." An diesem Abend startet der Ballonfahrer mit einer kleinen Gruppe von Mering aus. Die Aufregung ist groß, Teilnehmerin Nathalie Salem hat sogar Höhenangst.

Der Ballonfahrer kommt aus Mering

Auf der Wiese neben dem neuen Friedhof breitet sich die gigantische Hülle aus, ein Meer aus strahlendem Gelb. Acht Stockwerke umfasst der Ballon insgesamt, sagt Stöhr. Seit mehreren Jahrzehnten geht er in die Luft, zudem bildet er auch künftige Pilotinnen und Piloten für Heißluft- und Gasballone aus. Er zieht einen Ventilator in Position und lässt ihn an. Mit lautem Getöse wirbelt er Luft in die Hülle, die sich langsam aufrichtet. Der Korb liegt bereit, die Halterungen, Schnüre und Karabiner bereits angebracht. Die Spannung steigt: "Bald geht's los", kündigt Stöhr an. Die Hülle wölbt sich, dann lässt der Meringer zusätzlich heiße Luft hinein. Flammen zucken, der Ballon wabert, richtet sich auf, der Korb kommt ins Stehen - und Josef Stöhr gibt das Startsignal. Seine Gäste klettern über den hohen Rand und klammern sich an den Griffen fest. Ein kurzer Schreck: Anstatt abzuheben, kippt der Korb, kurz wird um die Balance gekämpft. Dann stabilisiert sich der Ballon und steigt auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

