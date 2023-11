Mit dem Seniorenbus zum Einkaufen und ins Hallenbad

Der Seniorenbus in Mering ist mehr als ein Transportmittel. Er verbindet Einkaufsfahrten mit sozialen Aktivitäten und fördert die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Seit Langem wurde in Mering ein Bus zur Beförderung von älteren und mobilitätseingeschränkten Mitbürgerinnen und Mitbürgern gewünscht, seit Anfang Oktober ist er für Merings Senioren im Einsatz. Dank der großzügigen Spender der Stiftung LichtBlick Seniorenhilfe e. V. konnte das Bürgernetz Mering für die Gemeinde einen Kleinbus anschaffen. „Nun gilt es, diesen auch so oft wie möglich zum Nutzen und Vergnügen von Seniorinnen und Senioren in Mering einzusetzen“, betont Rudi Herter. Als ehrenamtlicher Koordinator ist er der Ansprechpartner für die Fahrten. Außer ihm stehen fünf weitere Fahrer für Touren bereit.

Bereits gestartet haben die unter der Ägide des Meringer Bürgernetzes laufenden Einkaufsfahrten zu den örtlichen Supermärkten und Geschäften. Jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr dreht der Seniorenbus seine Runden, holt angemeldete Mitfahrerinnen und Mitfahrer wohnortnah ab und bringt sie nach dem Einkauf auch wieder samt Einkäufen bis an die Wohnungstüre. „Ich habe einen Rundkurs durch Mering und Merching ausgearbeitet, nach dem Mitfahrende abgeholt werden“, informiert Rudi Herter. „Je nach Teilnehmerzahl sind wir natürlich flexibler“, sagt er.

Telefonisch anmelden für die Fahrt mit dem Meringer Seniorenbus

Die Mitfahrt erfolgt nach telefonischer Anmeldung unter der Nummer 0157 5306 2658. Dabei wird der Einstiegsort und die ungefähre Zustiegszeit vereinbart, wobei einige Minuten Wartezeit einkalkuliert werden müssen. Spätestens einen Tag vorher muss die Mitfahrt angemeldet werden. „Diese wöchentliche Einkaufsfahrt hat sich schon gut eingespielt und soll nun noch bekannter werden, damit noch mehr Seniorinnen und Senioren in diesen Beförderungsgenuss kommen“, wünschen auch die beiden Bürgernetz-Vorsitzenden Josef Gerner und Franz Sedlmeir. Der Seniorenbus hält neben dem Fahrer sieben Plätze für Mitfahrerinnen und Mitfahrer bereit. Damit diese beim Ein- und Aussteigen bei Bedarf unterstützt werden können, werden noch Ehrenamtliche gesucht, die die Fahrten begleiten.

Das Bürgernetz Mering stellte den neuen Seniorenbus der Stiftung LichtBlick Seniorenhilfe auch beim Kirchweihmarkt der Öffentlichkeit vor. Foto: Heike John

Fast zehn Jahre lang, seit 2011, führte das Bürgernetz Mering für mobilitätseingeschränkte Senioren wöchentliche Einkaufsfahrten mit dem Gemeindebus durch. Mit der Corona-Pandemie wurde das Angebot eingestellt und seither nicht wieder belebt, zumal das primär zur Schülerbeförderung genutzte gemeindliche Fahrzeug kaum Nutzungsspielraum ließ. Seither wurden Einkaufswünsche von Seniorinnen und Senioren in Einzelfahrten durch den ehrenamtlichen Fahrdienst des Bürgernetzes in Privat-Pkws durchgeführt. Darum freut man sich umso mehr, dass der Wunsch nach einem Seniorenbus in Erfüllung ging.

Seniorenbus in Mering soll möglichst oft genutzt werden

„Und jetzt heißt es auch, das Fahrzeug möglichst oft zu nutzen“, betont Rudi Herter. Deswegen wird der Seniorenbus künftig jeden Mittwoch zum Warmbadetag ins Hallenbad nach Haunstetten fahren. „Geöffnet ist ab 9 Uhr und wir planen einen zweistündigen Aufenthalt“, informiert Herter, der mit einigen Mitfahrerinnen bereits Badefahrten zur Probe unternahm. Auch hier gilt die vorherige Anmeldung unter obiger Telefonnummer, sodass Uhrzeit und Einstiegsort abgesprochen werden können. „Ich kann mir vorstellen, dass es im Laufe der Zeit ein Stammpublikum an Badegästen gibt, mit denen man hinterher eventuell auch noch zu einem Kaffee oder gemeinsamen Mittagessen einkehrt“, überlegt der Koordinator.

Ein weiteres Fahrtziel, das bei genügend Interesse angefahren werden könnte, wäre die Therme in Bad Wörishofen, so die Überlegung im Bürgernetzteam. „Wichtig ist uns, dass der Seniorenbus ganz im Sinne der Stifter vielen Seniorinnen und Senioren zugutekommt“. Künftig werden auch die Abholfahrten zum wöchentlichen Mittwochscafé der Sozialstation nicht mehr mit Privat-PKWs, sondern mit dem Seniorenbus gefahren.

„Der Bus ist aber kein Fahrzeug des Bürgernetzes, jeder andere Verein kann ihn für Fahrten mit Senioren genauso nutzen“, stellt Josef Gerner klar. Halterin des Fahrzeugs, das auf dem Gelände des Meringer Bauhofs geparkt wird, ist die Gemeinde Mering.

Info: Für die Teilnahme an Einkaufs- oder Badefahrten bitte unter der Tel. Nr. 0157 5306 2658 anmelden. Unter dieser Nummer erhalten auch Interessenten für eine weitere Nutzung des Fahrzeugs Auskunft

