Mit dem TSV ins Lauftraining starten - Angebot auch für Nichtmitglieder

Der TSV Mering beteiligt sich ab dem 2. Mai am Lauftraining „Lauf 10“. Das Angebot richtet sich auch an Personen, die nicht Mitglied im Verein sind.

Zum dritten Mal startet am Montag, 2. Mai, das Lauftraining „Lauf 10“ in Mering. Der stellvertretende Abteilungsleiter Leichtathletik und Breitensport des Turnvereins Mering, Thomas Schnitzler, läuft zweimal pro Woche mit der Gruppe. Die Teilnahme ist vereinsunabhängig, Nichtmitglieder zahlen einen Organisationsbeitrag.

Ziel ist es, nach zehn Wochen einen Zehn-Kilometer-Lauf zu absolvieren, fit zu werden und etwas für die Gesundheit in der Natur zu tun. Auch Ungeübte und ältere Sportlerinnen und Sportler könnten teilnehmen, so Schnitzler. Er verspricht einen „langsamen Start und Fitness in zehn Wochen – Schritt für Schritt“. Dem Ausdauersportler stehen acht Laufbetreuer und -betreuerinnen zur Seite, die alle zehn Wochen lang mit Trainingsplänen betreuen. Es werden die erprobten Laufgruppen wie rhythmisches Walking, Einsteiger-Jogging, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene angeboten. Je nach Trainingszustand ist es jederzeit möglich, die Gruppe zu wechseln.

So beteiligt sich der TSV Mering am Lauftraining „Lauf 10“

Es gibt in Mering zwei Trainingstage, Montag und Mittwoch jeweils ab 18.30 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Sportplatz-Parkplatz an der Ambérieustraße, Umkleide- und Duschmöglichkeiten können in der Eduard-Ettensberger-Turnhalle genutzt werden.

Fünf Laufstrecken mit unterschiedlichen Streckenlängen von etwa drei bis acht Kilometer Länge hat Thomas Schnitzler mit seinem Team ausgearbeitet. Die Streckenprofile sind überwiegend flach und für Ungeübte und Einsteiger leicht zu bewältigen. Im vergangenen Jahr haben in Mering 80 Teilnehmende mitgemacht, fast doppelt so viele wie bei der Premiere im Jahr zuvor. Die jüngste Läuferin war zehn Jahre alt, die älteste 70.

Die Veranstaltung geht auf eine Initiative des Bayerischen Fernsehens zurück und wird unterstützt durch den Bayerischen Landessportverband (BLSV), den Bayerischen Leichtathletik-Verband (BLV) und die Technische Universität (TU) München. In Bayern machen bereits über 200 Sportvereine mit. (AZ)

Anmeldung unter Telefon 0177/6920651 oder per E-Mail an thomas.schnitzler@tv-mering.de.