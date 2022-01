Mering

Mit diesen Schwierigkeiten hat die Meringer Asylkoordinatorin zu kämpfen

Die Veranstaltung "Zeit für euch - Zeit für uns", die Maureen Lermer (vorne Mitte) donnerstags von 14 bis 17 Uhr in den Räumen der AWO Mering für Flüchtlinge, ausländische EU- und Nicht-EU-Bürger und Meringer anbietet, ist ab sofort nur noch für 3 bis 5 Personen möglich. Bereits im Jahr 2021 durfte sie nur mit Masken und in den letzten Monaten nur unter der 2G-Regel stattfinden.

Plus Die Flüchtlinge fühlen sich durch die Corona-Regelungen und fehlende Unternehmungen in einer psychischen Ausnahmesituation. Zehn Ehrenamtliche unterstützen Maureen Lermer.

Von Heike Scherer

Dienstschluss hätte die Meringer Asylkoordinatorin Maureen Lermer freitags schon um 12 Uhr. Aber ein dringendes Problem kommt noch herein und so wird es wieder einmal 14 Uhr, bis sie in ihr Wochenende gehen kann. Ein Flüchtling möchte unbedingt an seinen Abschluss als Altenpfleger eine Fortbildung zum Pflegehelfer anhängen, aber muss vor einer Zusage noch viele Voraussetzungen erfüllen. Auch abends ist es nicht anders. Sehr oft muss sie noch eine zusätzliche Stunde anhängen, bevor sie ihr Büro in der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße absperren kann. Durch die Corona-Pandemie ist die Arbeit noch viel schwieriger geworden.

