Mit einem großen Konzert startet der Meringer Liederkranz durch

Auch nach 150 Jahren ist der Meringer Chor noch aktiv. Das Festkonzert zum Jubiläumsjahr 2020 wird nun am 23. Juli nachgeholt.

2020 sollte für den Meringer Liederkranz ein Gesangsjahr voller Lust am Singen werden, denn der Traditionschor feierte sein 150-jähriges Bestehen und wollte dieses Jubiläums mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen begehen. Tatsächlich stattfinden konnte nur noch ein feierlicher Festgottesdienst mit eigener musikalischer Gestaltung zu Jahresbeginn. Danach ließ die Corona-Pandemie die Lieder auf den Lippen der Sängerinnen und Sänger verstummen.

Doch nun sind Chorleiterin Marina Osipova und der Liederkranzvorsitzende Dietmar Schneider zusammen mit den Sängerinnen und Sängern voller Zuversicht, dass das seither oft verschobene Sommerkonzert in der Mehrzweckhalle stattfinden kann. Am 23. Juli heißt es also in alter Frische "Cantemus", was aus dem Lateinischen übersetzt "Lasst uns singen" bedeutet. "Der Liederkranz Mering freut sich jetzt schon auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer", betont Gisela Listl, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Chores zuständig ist.

Distanz macht es schwierig für den Chor

Nach mehr als zwei Jahren Chorgesangspause finden seit einigen Wochen bereits wieder Proben mit allen Sängerinnen und Sängern in der Luitpoldschule statt. "Wer mitsingen möchte, kann gerne montags um 20 Uhr bei uns reinhören." Wie für viele Vereine war es auch für den Liederkranz schwierig, auf Distanz die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Dazu haben der erste Vorsitzende und die Chorleiterin ganze Arbeit geleistet. Auch wenn viele Planungen wie ein Chorwochenende an der Musikakademie in Ochsenhausen, mehrere Adventsauftritte und nicht zuletzt eben das Jubiläumskonzert auf Eis gelegt werden mussten, gab es Proben in kleineren Gruppen. Es wurde getrennt nach Stimmlage geübt oder auch Proben via Zoom-Videokonferenzen abgehalten und in den Sommermonaten gab es abwechselnd Zusammenkünfte mit begrenzter Teilnehmerzahl.

Doch echter Chorgesang braucht Sängerinnen und Sänger in jeder Stimmlage und in physischer Präsenz. Ein wichtiges Ereignis in Pandemiezeiten war für den Liederkranz das traditionelle Sommerfest im Lippgarten, das dank des guten Wetters beinahe wie geplant stattfinden konnte. Zwar war die Veranstaltung ungewohnt spartanisch, ohne gemeinsames Büfett, ohne Grill und ohne Gäste, doch trotz aller Einschränkungen war es ein unterhaltsamer Nachmittag bis in den Abend. Es wurde den Chormitgliedern wieder einmal deutlich, wie wichtig jedem Einzelnen diese Gemeinschaft ist und wie über das gemeinsame Singen auch Freundschaften und Bindungen entstehen können.

Tradition ist keine Garantie für den Liederkranz

Inzwischen leitet Marina Osipova wieder jeden Montagabend die Chorproben. Zum Glück blieben dem Liederkranz die meisten Sängerinnen und Sänger erhalten und so manches neue Chormitglied arbeitet sich derzeit durch viele unbekannte Notenblätter, um im Frühjahr und Sommer bei einigen Auftritten dabei zu sein. Den Auftakt bildet die Mitwirkung beim "Singen im Hofgarten". Im Herzen von Augsburg zeigen am 29. Mai bei einer Veranstaltung des Augsburger Sängerkreises Chöre aus Stadt und Umland ihr Können und ihre Begeisterung fürs Singen. Weiter geht's am 19. Juni im Botanischen Garten Augsburg. Dort präsentieren sich die Preisträger eines Chorwettbewerbs aus dem Jahre 2019. Der Frauenchor des Liederkranzes erhielt damals die Auszeichnung für den ersten Platz. Nach letztlich fast drei Jahren treffen sich die prämierten Chöre und ihre Zuhörer zu einem gemeinsamen Konzert, das sich hören lassen kann. Und dann naht auch schon das nachgeholte Festkonzert am 23. Juli in der Mehrzweckhalle.

"Aus Tradition allein ergibt sich keine Garantie für den Fortbestand eines Vereins", hatte der Vorsitzende Dietmar Schneider beim Auftakt des Jubiläumsjahres betont. Nur weil es Menschen gab und gibt, die sich engagieren und mit dem Chor identifizieren, geht es immer weiter. Dies war in den vergangenen mehr als 150 Jahren so, in denen es immer wieder einmal schwierige Zeiten für den Chor gab, und dies hat sich bis heute nicht geändert. "Ohne die Gunst des Publikums kann der beste Chor nicht existieren", betont Schneider, "und in diesem Sinne lade ich im Auftrag unseres gesamten Chores schon jetzt dazu ein, beim nachgeholten Jubiläumskonzert am 23. Juli unser Gast zu sein."