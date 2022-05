Mering

vor 48 Min.

Mit Händen, Füßen und dem Herzen klappt die Verständigung mit den Geflücheten

Olga und ihre beiden Töchter Sofia (rechts) und Liubov bewohnen zusammen mit der Schwiegermutter (im Hintergrund) eines der Appartements, die die Pallottiner in Mering für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen.

Plus Deutsch lernen, dolmetschen, Formulare ausfüllen: Die Ukrainischen Frauen müssen sich ohne ihre Männer zurechtfinden. In Mering sind sie erst mal in Sicherheit.

Von Heike John

Als die 27-jährige Miroslava während des Lockdowns in ihrer ukrainischen Heimatstadt Czernowitz Deutsch lernte, ahnte sie noch nicht, wie sehr ihr diese Sprachkenntnisse schon bald helfen würden. Ergänzend zu ihrem Studium "Internationale Beziehungen" wollte sie damit ihre beruflichen Chancen verbessern. Inzwischen bewohnt die junge Ukrainerin eines der neu entstandenen Meringer Appartements der Pallottiner in St. Theresia.

