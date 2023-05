So kann jeder in Mering die mongolische Küche entdecken

Die gebürtige Mongolin Solongo Treml veranstaltet am 14. Mai ein Kochevent. Weitere Termine des IKM sind ein Austausch im Café und der wöchentliche interkulturelle Treff.

Nach seinem erfolgreichen internationalen Festival haben die Mitglieder des Vereins Internationale Kultur Mering (IKM) schon wieder Pläne für weitere Veranstaltungen. Die gebürtige Mongolin Solongo Treml wird nach dem Motto „Essen wie Chingis Khan“ die Küche ihrer Heimat vorstellen.

Die mongolische Küche ist im Wesentlichen durch Fleisch und Milchprodukte geprägt. Die Nomaden in der Mongolei leben direkt von den Erzeugnissen ihrer Tiere. Sie halten hauptsächlich Pferde, Kühe, Yaks, Kamele, Schafe und Ziegen. Das Fleisch kochen sie entweder als Zutat für Suppen oder verwenden es für Teigtaschen.

Aus Milch und Sahne werden diverse Getränke sowie Käse und käseähnliche Produkte hergestellt. Das Kochevent findet am Sonntag, 14. Mai, von 11 bis 14.30 Uhr in der Awo Mering, Bahnhofstr. 17 statt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Lebensmittel gebeten. Anmeldung ist bei Solongo Treml unter solongo.treml@yahoo.de erforderlich. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung.

Am 20. Mai plant der Verein einen gemütlichen Austausch im Café Ihle in der Holzgartenstr. 13. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Bei Kaffee und Kuchen können die Besucher sich mit den Vereinsmitgliedern austauschen und Wünsche und Ideen äußern. Es ist daran gedacht, weitere Treffen zu machen.

Weiterhin findet jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr das interkulturelle Treffen zum Nähen, Basteln und Häkeln unter Leitung der Asylkoordinatorin Maureen Lermer in der Awo Mering statt. Die Besucher können auch angefangene Handarbeiten mitbringen oder einfach so kommen und dort etwas beginnen. Bei Kaffee, Tee und Gebäck finden Gespräche und ein Austausch statt. Nähmaschinen sind in der AWO Mering vorhanden. Erfahrene Näherinnen geben auch gerne Tipps. Für die Sommerferien planen die Mitglieder des Vereins wieder internationale Geschichten und Märchen in der Bücherei Mering am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr. (AZ)