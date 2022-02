Miteinander, füreinander: Meringer Gruppe setzt sich für mehr Zusammenhalt ein

Plus In der Meringer Gruppe Miteinander-Füreinander genießen Behinderte und Nichtbehinderte zusammen ihre Freizeit. Für die Leiterin ist dies eine Herzensangelegenheit.

Miteinander Spaß haben und füreinander da sein, das ist das Motto der Gruppe von Behinderten und Nichtbehinderten, die sich seit mehr als 35 Jahren einmal monatlich in Mering treffen. "Wir freuen uns darauf, im Frühjahr hoffentlich wieder zusammenkommen zu können", sagt Luise Sepp. Seit 20 Jahren organisiert sie als Leiterin der Gruppe die Zusammenkünfte. Erlebnisse, Austausch, Herzensmomente: Für viele sind die Treffen eine der wenigen Möglichkeiten, mit anderen zusammenzukommen.