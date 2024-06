Mittelalterliche Klangwelten: Trio Trinitá trat in Mering auf

In dem übervollen Kirchlein St. Franziskus in Mering verzaubert das Trio Trinitá mit mittelalterlichen Klängen.

Es ist eine ebenso faszinierende wie einzigartige Klangwelt, in der sich die virtuosen Sängerinnen des Trio Trinitá bewegen. Das in Landsberg gegründete Vokalensemble hat sich an dem Abend in Mering auf ein klar umrissenes Repertoire spezialisiert: Passend zum Marienmonat Mai hat die Gruppe um Sopranistin Maria de la Torre, Mezzosopranistin Petra Sofie Stangl und Sara Klein-Schild ein Programm mit Marienliedern aus sechs Jahrhunderten vorbereitet.

Als ausdauernde Mutter gepriesen, Dank und Bitte, Verehrung und Lobpreis Mariens werden in diesen Liedern zum Ausdruck gebracht. Marienlieder und -hymnen entstanden schon im achten Jahrhundert, wahrscheinlich schon wesentlich früher in mündlicher Überlieferung. Ein winziger Ausschnitt aus der vielfältigen Anzahl dieser Lieder, Balladen und Motetten wurden im „Ave Mater Kuniginne“ genannten Konzert (eine Lauda von Oswald von Wolkenstein), in dem schmucken Kirchlein St. Franziskus dargeboten. Das Trio Trinitá bereitete einen Hörgenuss, der die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann zog. Die Kapelle ist prädestiniert für alten Gesang, der sich mal solistisch oder im Duett und Terzett darstellte.

Schlicht sind die Texte in den meisten der Beiträge, die eine Sammlung von Hymnen, Chorälen und Motetten waren. Was das kleine Ensemble leistete, dessen dezent klingende Instrumente wie Laute oder Drehleier doch so viel Wirkung erzeugten. Nein, das Mittelalter war in diesen Beiträgen keineswegs nur eine „düstere Zeit“. Und auch die Renaissance hinterließ manchmal einen höchst heiteren Eindruck. Ein Beispiel dafür war die Motette Ave Regina Caelorum von Orlando di Lasso. Zwischendurch spielte die Altistin Laute, Drehleier oder Handharmonika, eine Art alte Ziehharmonika.

Damals waren das Kloster Montserrat neben Santiago de Compostela wichtige Pilgerstätten, in denen viele alte Handschriften für Musik schlummern. In den Klostermauern erhalten ist das LLibre Vermell, eine kostbare Handschrift mit alten Liedern in katalanischer und lateinischer Sprache, gesungen wurde Polorum Regina. Schlicht ist die Melodieführung in den meisten der Beiträge, die sich auch Hildegard von Bingen in ihrer Sequenz O virga ac diadema zu eigen macht.