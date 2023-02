Mittwochscafé bietet Atempause für Angehörige und Abwechslung für Besucher

Nach der Corona-Pause starten in der Meringer Sozialstation wieder die wöchentlichen Treffen für Menschen mit demenziellen Einschränkungen. Für sie gibt es ein Programm.

Die Versorgung pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren in häuslicher Umgebung kostet Angehörige viel Energie und Zeit. Mal einen Nachmittag lang die Verantwortung abgeben und durchatmen zu können, ist für sie ein willkommenes Angebot. Die Möglichkeit dazu gibt es ab sofort jeden Mittwochnachmittag in der Meringer Sozialstation.

Mit dem Mittwochscafé der Einsamkeit entfliehen

Nach der Corona-Pause wird wieder wöchentlich das Mittwochscafé von 14 bis 17 Uhr veranstaltet. Die Betreuungsgruppe ist in erster Linie für Menschen mit leichter Demenz gedacht, die zu Hause nicht mehr allein gelassen werden können. Aber auch Seniorinnen und Senioren, die der Einsamkeit in den eigenen vier Wänden entfliehen möchten, sind willkommen.

Geleitet wird das Mittwochscafé von Angelika Metz zusammen mit Christine Wilfer. Beide haben viel Erfahrung im Umgang mit Senioren. Christine Wilfer ist Krankenschwester im Ruhestand und arbeitete unter anderem zwölf Jahre in der Kurzzeitpflege der Friedberger Sozialstation. Angelika Metz ist gerontopsychiatrische Fachkraft und langjährige Krankenschwester im Dienst der Sozialstation.

Kegeln und Gedächtnistraining in Mering

Größtenteils sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Patienten, die sie von ihren täglichen Pflegebesuchen kennt. Das schafft Vertrautheit. Auch die Atmosphäre in der Sozialstation mit einem hübsch gedeckten Kaffeetisch vermittelt eine behagliche Gemütlichkeit. So kann sich ein lockeres Gespräch entwickeln. "Wir spielen, machen kleinere jahreszeitliche Basteleien, ein wenig Gedächtnistraining und auch leichte sportliche Betätigung wie das Kegeln mit unseren Softbällen", so stellt Angelika Metz das Programm vor.

In den vergangenen zehn Jahren, in denen die Betreuungsgruppe angeboten wurde, konnte sie viel Erfahrung sammeln, was den Besucherinnen und Besuchern gefällt und sie nicht überfordert. Dazu gehört auch das gemeinsame Singen und die Musik. Alleinunterhalter Peter Mühlnickel, der schon in den Jahren vor der Pandemie mit im Boot war, spielt gerne mit seinem Akkordeon auf und hat sich sogar eigens eine neue Anlage zugelegt. Sehr beliebt ist auch das Vorlesen aus dem Geschichtenbuch "Oma und Opa erzählen", was viel Erinnerungen an früher wach werden lässt.

"Die Ambulante als Förderverein unterstützt uns da sehr mit Geldspenden zur Anschaffung von Materialien und hat sich bereit erklärt, zwischendurch auch mal für Kaffee und Kuchen aufzukommen", freut sich Stephanie Tomschi, die neue Geschäftsführerin der Sozialstation. "Derzeit sind unsere Beratungskräfte unterwegs, um innerhalb unseres Patientenstamms aus dem landkreisüberschreitenden Einzugsgebiet das Mittwochscafé vorzustellen."

Die Kosten für die nachmittägliche Betreuung können laut dem Pflegestärkungsgesetz über den Entlastungsbetrag finanziert werden. Man kann sich dazu auch gerne in der Sozialstation beraten lassen. Da der Begegnungsraum im Neubau der Sozialstation barrierefrei ist, können auch Menschen, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, das Mittwochscafé besuchen. Zudem hat sich das Bürgernetz Mering als Kuratorium der Ambulanten wieder bereit erklärt, wie schon in den Vorjahren bei Bedarf den Hol- und Bringdienst für Besucherinnen und Besucher zu übernehmen. "Wer keine Möglichkeit hat, von Angehörigen in die Sozialstation gebracht zu werden, den fahren wir", bestätigt das Bürgernetz auf Anfrage. Über diese gute Kooperation freut sich auch Geschäftsführerin Tomschi. "Geselligkeit sowie Teilhabe an der Gesellschaft und nicht ausgegrenzt zu werden, ist besonders wichtig für Menschen, deren geistige Fähigkeiten im Alter abnehmen, und Angehörigen verschaffen wir mit unserem Angebot ein wenig Freiraum."

Das Mittwochscafé findet ab 8. März jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr im Neubau der Meringer Sozialstation in der Lechstraße 7 statt. Die Finanzierung kann über die Pflegekasse abgerechnet werden. Info und Anmeldung, auch für einen eventuellen Fahrdienst, unter Telefon 08233/92288.