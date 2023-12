Moderne Einstimmung auf Weihnachten beim Konzert am Gymnasium Mering

Songs von Coldplay, A-ha und Maroon 5 verbinden die Schülerinnen und Schüler mit nachdenklichen Geschichten zur Weihnachtszeit.

Kurz vor den Ferien stimmten über 180 Schülerinnen und Schüler des Meringer Gymnasiums ihr Publikum auf Weihnachten ein. Mit Musik, Gesang, Geschichten und Akrobatik boten die Mitwirkenden über zwei Stunden Programm. Durch den Abend führte Korbinian Kinzel aus der siebten Jahrgangsstufe. Mit einem Solo des Weihnachtssongs All I want for Christmas is you von Mariah Carey überzeugte Viktoria Bader.

Texte regen zum Nachdenken an

Zu Beginn des Weihnachtskonzerts führte die Klasse 7d unter der Leitung von Musiklehrerin Irina Engerer das Minimusical "Das Weihnachtswunder auf. Die Chorklassen 5, 6 und 7 sowie der Wahlkurs-Chor wurden von Musiklehrer Christian Eberl am Flügel begleitet und sangen Believer von den Imagine Dragons, Memories von Maroon 5. Auch wenn diese Lieder zunächst nicht weihnachtlich anmuten, so sind es doch ihre Texte, die zum Nachdenken animieren. Rolling in the deep von Adele, Counting Stars von One Republic und Take on me von A-ha wurden gespielt von der Bigband der Unterstufe. Sie zeigten unter der Leitung von Pasquale Baratta, dass auch schon die unteren Jahrgangsstufen anspruchsvolle Arrangements für Bigband und Blasorchester beherrschen. Dass Millionen von Träumen wahr werden können, bewies nicht nur der Chor mit dem Lied A million dreams aus dem Musical The greatest showmann, sondern auch die Akrobatikgruppe mit Elena Klose, Emilia Jäger und Anna Unger.

Christian Eberl und Korbinian Kinzel stimmten mit ihren nachdenklichen Texten und Geschichten die Zuhörerinnen und Zuhörer in der vollbesetzten Aula auf die kommenden Weihnachtsfeiertage ein. Doch wer beim Weihnachtskonzert in Mering dachte, er kann sich nur zurücklehnen und zuhören, der hatte sich geirrt. Denn beim Lied Fix you von Coldplay, das vor der Pause angestimmt wurde, brauchten die Sängerinnen und Sänger die Unterstützung des Publikums und so wuchs der Chor auf über 300 Stimmen beim Refrain an.

Nach der Pause waren die älteren Schülerinnen und Schüler der Bigband an der Reihe. Sie überzeugten unter dem Dirigat von Pasquale Baratta ihr Publikum mit fein abgestimmten Bläsersätzen, rhythmischem Schlagwerk sowie den Soloparts von Sängerin Viktoria Bader. Und so machte nicht nur Pharrell Williams Song Happy die Zuhörerinnen und Zuhörer glücklich. Zum Mitklatschen und Mitsingen regte das Weihnachtslied Feliz Navidad an, das 1970 vom Sänger und Gitarristen José Feliciano geschrieben wurde. Höhepunkt des Abends war der Song We are the world aus der Feder von Michael Jackson und Lionel Richie. Die Sängerinnen und Sänger wurden begleitet vom gesamten Orchester und beim Refrain stimmte das Publikum mit ein. Mit einem gemeinsam gesungenen Oh du fröhliche endete das Weihnachtskonzert.