Musik, Begegnungen und gute Gespräche beim Israeltag in Mering

Plus Das Fest musste wegen eines Polizeieinsatzes später anfangen. Der Holocaustüberlebende Nathan Grossmann berichtete über sein Schicksal und die Gründung Israels.

Vor 19 Jahren begannen die Begegnungen und Freundschaften mit der Stadt Karmiel in Nordisrael nahe dem See Genezareth. Nach vier Jahren Pause konnte endlich wieder ein öffentlicher Israeltag stattfinden. Leider konnte das Fest erst eine Stunde später beginnen, weil ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde, und die Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes diesen erst untersuchen mussten. 15 Polizeikräfte suchten das Gelände ab und konnten gegen 15 Uhr Entwarnung geben.

Gemeinsam mit den Gästen aus Karmiel, Avi Gisberg und dem Mamanet-Team, genossen die Besucher aus Mering und Umgebung einen spannenden Tag mit Podiumsdiskussionen, Referaten und überragender Klezmermusik vom Trio Kleznova aus dem Allgäu. Günter Wurm aus Unterbergen hatte mit seiner ARGE Mering-Karmiel wieder ein interessantes Programm auf die Beine gestellt. Seit 2014 finden die öffentlichen Israeltage statt, die durch die Pandemie drei Jahre unterbrochen waren.