Musiker üben in Mering für den Kulturförderpreis "Junge Kunst"

Am Klavier und Cello zeigten junge Musikerinnen und Musiker ihr Können. Das Konzert diente als Probe für den Kulturförderpreis "Junge Kunst".

Beim Schülerkonzert von Johanna Henschel, das als Test für die Entscheidung des Rotary Kulturförderpreises „Junge Kunst“ in Friedberg diente, bewiesen junge Musikerinnen und Musiker an Klavier und Cello ihr Können. Sie füllten das Meringer Gemeindezentrum der evangelischen Kirche. Viele kamen, lauschten und hatten Freude an der Musik und waren über das hohe Niveau trotz des jungen Alters der Künstlerinnen und Künstler überrascht.

Bach, Debussy und Brahms waren beim Schülerkonzert in Mering zu hören

Von Carl Phillip Emanuel Bach spielte Konstantin Kreft das Solfeggio in C-Moll. Anschließend donnerte Knecht Ruprecht durch den Saal. Hier wurde der bedrohlich wirkende, angsteinflößende Knecht klangatmosphärisch eindrucksvoll nachgezeichnet. Dann brachte er die andere Seite zum Ausdruck: Das ängstlich zitternde Kind, das sich vor den Rutenhieben fürchtet, bittet und fleht. Dieses Stück schrieb Robert Schumann in seinem Jugendalbum. Ebenso aus Peter Tschaikowskis „Jugendalbum“ erklang auf dem Flügel das Morgengebet. Und Claude Debussys "The little boy", das Konstantin souverän spielte.

Mai Vien Nguyen begann mit einer Sinfonia von Johann Sebastian Bach und fügte das Mädchenlied von Johannes Brahms an. Die 13-jährige Pianistin spielte zudem das Stück Dr. Gradus ad Parnassum aus der Childrens Corner von Debussy. Der Komponist kommentierte einst: „Das ist eine Art hygienischer und progressiver Gymnastik; es empfiehlt sich daher, das Stück jeden Morgen nüchtern zu spielen.“ Große Werke für kleine Meisterinnen und Meister.

Das Konzert erfreute das Meringer Publikum

Der sechzehnjährige Thadeus Henschel saß am Cello, sein Bruder Ludwig war wegen einer Erkältung verhindert. Henschel spielte ein Stück aus Suite Nr. 2, von J. S. Bach für Solo-Cello. Es folgte von Joseph Haydn aus dem Konzert Violoncello und Orchester der 1. Satz: Moderato. Am Flügel begleitete ihn seine Mutter Margit Henschel.

Nach kurzer Pause trat Johanna Henschel an den Flügel und spielte aus dem "Wohltemperiertes Klavier" von Bach ein Präludium und eine Fuge und beendete den Abend mit einer Polonaise-Fantasie von Frederic Chopin. Dass sich Lernen und viel Üben auszahlen, das konnten die Musikschülerinnen und -schüler von Margit Henschel nicht nur für sich feststellen, sondern sie begeisterten damit auch jede Menge an Zuschauerinnen und Zuschauern, die ins evangelische Gemeindezentrum zu ihrem Schülerkonzert gekommen waren. Es gab langen Applaus.

