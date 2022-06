Musikfreunde in Mering organisieren wieder die beliebte Serenade

Plus Das Orchester der Musikfreunde Mering veranstaltet heuer sein traditionelles Benefizkonzert bei freiem Eintritt. Spenden zugunsten der Ambulanten sind erwünscht.

Überall werden nach der Coronapause wieder die gewohnten Festivitäten und Höhepunkte des Sommers veranstaltet, so auch die beliebte Serenade des Orchesters der Musikfreunde Mering. Am Samstag, 25. Juni, um 18 Uhr laden die Musikerinnen und Musiker wieder zum traditionellen Benefizkonzert zugunsten der Ambulanten. Erneut hat das Orchester unter der Leitung von Wolfgang Raab ein ansprechendes Programm zusammengestellt, das ein abendliches Hörvergnügen verspricht.