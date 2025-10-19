Mutwerkstatt in Mering stärkt Kinder gegen Mobbing

Wie sieht man aus, wenn man mutig ist? Füße auseinander, Schultern gerade, dem Gegenüber in die Augen schauen! Diesen festen Stand können Kinder in der Mutwerkstatt von Bettina Grundler in Mering-St. Afra trainieren. „Aufgrund einer Mobbingsitution in meiner Familie habe ich mich dazu entschieden, Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstwert und Selbstvertrauen zu stärken und ihnen Wege zur gewaltfreien Konfliktlösung aufzuzeigen“, erklärt die dreifache Mutter und examinierte Kinderkrankenschwester.

Ausbilden ließ sich die 45-Jährige vor zwei Jahren bei „Stark auch ohne Muckis“ und absolvierte ein TÜV-zertifiziertes sechsmonatiges Coaching zur Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin. In ihrem Elternhaus im Donauschwabenring 5 eröffnete sie daraufhin ihre eigene Mutwerkstatt. „Wenn ich mich mit Kindern und Jugendlichen unterhalte, dann hat jeder in seiner Schullaufbahn bereits ein- bis zweimal Mobbing erlebt“, weiß Bettina Grundler.

Mutwerkstatt vermittelt Problemlösungsstrategien für den Schulhof

Spielerisch vermittelt sie in ihren Kursen an drei Nachmittagen Problemlösungsstrategien für den Schulhof und den Alltag. „Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?“, fragt die Trainerin in die Runde, als sich sechs Grundschülerinnen und Grundschüler auf der großen Matte am Boden des Seminarraums räkeln. „Du selbst bist es!“, betont sie und erklärt: „Ich möchte die Kinder so weit stärken, dass sie es schaffen zu erkennen, wie wichtig es ist, gut auf sich selbst zu schauen.“ Dazu müsse man sich über seine eigenen Gefühle im Klaren sein. Wann fühlt sich etwas nicht gut an und was kann ich dagegen unternehmen?

Für das Basteln eines Gefühlsbarometers wird es kreativ und Bettina Grundlers zwölfjährige Tochter Katharina geht den Kindern dabei zur Hand. Dazwischen gibt es immer wieder viel Gelegenheit für Bewegung. „Es ist kein Selbstverteidigungskurs“, erklärt Bettina Grundler, „vielmehr geht es um innere Stärke“. Der Löwe als Sinnbild für Stärke ist auf Postern an den Wänden zu sehen, das Buch mit dem Titel „Der Löwe in dir“ liegt griffbereit.

Beleidigungen und Anfeindungen abprallen lassen

Bettina Grundler arbeitet viel mit Bildern, um ihre Botschaft kindgerecht zu transportieren. Dabei sind auch die drei gehäkelten Stofftiere, der Löwe, die Mücke und das Schaf, hilfreich. „Kennst du Menschen, die sich benehmen wie lästige Mücken und immer anstacheln?“, fragt sie in die Kinderrunde. „Versuche der gechillte Löwe zu sein oder das Schaf, das in jeder Situation ruhig bleibt“. Hauptziel der Resilienztrainerin ist es, die Kinder stark zu machen gegen Anfeindungen. Beleidigungen abprallen zu lassen, wenn ein Klassenkamerad sagt, deine Schuhe sind hässlich oder du bist blöd, ist gar nicht so einfach.

Zum Üben solcher Situationen schauspielert Bettina Grundler immer mal wieder und schlüpft mit einem roten Glitzerkäppi in die Rolle der wesentlich älteren und sehr gemeinen Chantal. Diese nimmt den Kindern auch Sachen weg oder hält sie am Arm fest, um ihre Überlegenheit zu zeigen. Dann ist es Zeit für den mutigen Stand, den Blick in die Augen der Peinigerin und ein klares, lautes „Gib mir meinen Ball zurück“ oder „Lass meinen Arm los“.

Wie gut es den Kindern nach drei Unterrichtseinheiten gelingt, mit lauter Stimme ihr Recht einzufordern und sich nicht durch Ablenkungsmanöver abbringen zu lassen, dürfen sie zum Kursabschluss auch ihren Eltern bei einem Abschlussparcours zeigen. „Eigentlich müsste so ein Training in allen Schulklassen angeboten werden, denn das Miteinander gerade in großen Gruppen ist oft schwierig“, findet die Mutter eines Teilnehmers. Oft scheitere dies leider am Geld, weiß Bettina Grundler. „An unseren Kindern wird immer gespart“, kommentiert eine andere Schülermutter daraufhin bedauernd.

Bettina Grundler hält Präventionstraining an Merchinger Grundschule ab

Im vergangenen Schuljahr nahmen die zweiten Klassen der Merchinger Grundschule am Resilienztraining teil. In einer anderen Einrichtung außerhalb des Landkreises habe der Elternbeirat mit einem Pausenverkauf das Kursangebot finanziert. „Ich arbeite auch mit Kindergärten zusammen und würde ergänzend zu meinen Kinder- und Jugend-Kursen auch gerne mit Eltern und Erziehern arbeiten“, wünscht Bettina Grundler. Das Konzept ihrer Mutwerkstatt stellte sie auch beim diesjährigen Ferienprogramm in Kissing und Mering vor. Die siebenjährige Luise nahm mit so viel Spaß daran teil, dass sie daraufhin auch den dreitägigen Kurs von Bettina Grundler besuchen wollte. „Jetzt kann ich bald den Fortsetzungskurs machen“, freut sich die Zweitklässlerin“, als sie nach Abschluss des Kurses stolz ihre Urkunde in der Hand hielt.

Info: Ihren nächsten Kurs für Grundschulkinder sowie Kinder der weiterführenden Schulen im Alter von acht bis 13 Jahren bietet Bettina Grundler mittwochs an drei Tagen im November an. Kontakt und Info im Internet unter mutwerkstatt-grundler.de.