Nach 31 Jahren schließt Aziz Farah seinen Früchte-Bazar in Mering

Plus Nach 31 Jahren schließt Aziz Farah seinen Früchte Bazar in Mering. Am Freitag ist der letzte Öffnungstag. Wie die Stammkunden auf diese Nachricht reagieren.

Am kommenden Freitag öffnet Aziz Farah ein letztes Mal seinen Früchte Bazar gegenüber dem Rathaus. 31 Jahre lang betrieb der gebürtige Afghane sein kleines Gemüse- und Obstgeschäft am Kirchplatz 1. Zweimal die Woche fuhr er schon nachts um halb drei zum Münchner Großmarkt und brachte frische Ware nach Mering, wo seine Ehefrau Sisa bereits den Laden geöffnet hatte. In seinem Geschäft, das er im März 1993 übernahm, bot er von Avocados und Mangos, über Oliven und Schafskäse, Paprika oder Pflaumen bis zu Weintrauben und Zucchini eine große Vielfalt an Obst und Gemüse. Viele seiner langjährigen Kunden sind bestürzt.

Meringer Händler erfüllte auch Sonderwünsche

„Wir werden Herrn Farah sehr vermissen“, betonte eine Gruppe von Stammkundinnen und -kunden, die sich Anfang dieser Woche für eine Verabschiedung des Händlers vor dem kleinen Geschäft versammelte. Mit einer Dankeskarte übergaben sie auch einen gesammelten Startgroschen für den neuen Lebensabschnitt des Ehepaars. „Wir alle haben Ihr Geschäft und Ihre Beratung schätzen gelernt. Wir werden es sehr vermissen“, schrieben sie in der Karte. Aziz Farah habe seiner Kundschaft so manchen Sonderwunsch erfüllt, berichten sie. Grüne Tomaten für ein Chutney und Bitterorangen für die typische Orangenmarmelade englischer Art wird beispielsweise Esther Obst-Kennedy künftig vermissen. Und Doris Gerlach fragte „Wo kriege ich künftig die leckeren Okraschoten her?“ Von den frischen Preiselbeeren für Soßen schwärmte Sabin Haase-Straub und deckte sich noch ein letztes Mal mit Datteln und Feigen, einer Papayafrucht und zwei Sträußen frischen Korianders ein.

