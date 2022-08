Nach Brandstiftung am Meringer Bahnhof sucht die Polizei nach Zeugen

Unbekannte hatten am Montag einen Brand am Meringer Bahngelände gelegt – mit gravierenden Folgen. Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Es dauerte Tage, bis der Zugverkehr wieder ohne Störungen lief: Am Montagmorgen hatten Unbekannte einen Brand in einem Kabelschacht am Meringer Bahnhof gelegt und wichtige Leitungen zerstört. Die Kriminalpolizei hat den Tatort und das Umfeld in den vergangenen Tagen eingehend untersucht, auch Polizeihunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Polizei sucht nach verdächtigen Auto- oder Radfahrern am Bahnhof Mering

Aktuell werden gesicherte Spuren ausgewertet. Dabei ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben insbesondere die Umstände der Tat und nach dem Täter oder den Tätern. Auf Grund der Gesamtumstände kann aus Sicht der Polizei weiterhin nicht von einem Brandanschlag, sondern von Brandlegung gesprochen werden.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Wer hat im Zeitraum von Sonntag, 31. Juli, 21 Uhr, bis Montag, 1. August, 3 Uhr, etwas Verdächtiges im Bereich der Bahnstrecke zwischen den Haltestellen Mering und Althegnenberg gesehen? Für die Ermittlerinnen und Ermittler sind vorrangig Auto- oder Fahrradfahrer im unmittelbaren Nahbereich relevant sowie Personen, die dort trotz der sommerlichen Temperaturen mit Handschuhen oder Kapuzenpullover unterwegs waren. Ebenso wird um Hinweise gebeten, falls diese Kleidungsstücke im Umfeld gefunden wurden. (AZ)