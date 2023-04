Mering

06:00 Uhr

Nach dem katastrophalen Start: Wie zufrieden sind die Pendler mit Go-Ahead?

Wie gut läuft es bei Go-Ahead nach dem katastrophalen Start im Januar? Das sagen Pendlerinnen und Pendler am Meringer Bahnhof.

Plus Im Dezember lagen auch am Bahnhof Mering die Nerven blank - der Start von GoAhead war von massiven Problemen geprägt. Seitdem hat sich einiges geändert.

Von Heike Scherer

Am zweiten Dezemberwochenende übernahm das britische Bahnunternehmen Go-Ahead die Strecke zwischen München und Donauwörth bzw. Ulm. Anfangs gab es große Schwierigkeiten durch Blitzeis und ausgefallene Züge, aber auch massive Verspätungen. Wie ist die Situation nach drei Monaten? Die Bahnreisenden am Bahnhof Mering St. Afra und am Bahnhof Mering sprachen über ihre Erfahrungen.

Pendler aus Mering klagen über Verspätungen

Michaela Braun aus Königsbrunn fährt manchmal zu ihrer Tochter nach München, aber heute möchte sie die Kunstausstellung von Gustav Klimt in der Volkshochschule München besuchen und wartet in Mering St. Afra auf den Zug. "Es ist viel besser geworden mit der Pünktlichkeit, aber heute beträgt die Verspätung leider wieder zehn Minuten", gibt sie Auskunft.

