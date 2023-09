Mering

vor 33 Min.

Nach drei Jahren Pause ist das Spielefest in Mering ein Riesenerfolg

Plus Die Organisatoren Jörg und Barbara Häberle schätzen, dass über 1000 Kinder da waren. An den meisten Ständen waren durchgehend lange Schlangen.

Von Heike Scherer

Drei Stunden Action waren beim Spielefest zum Weltkindertag am Badangergelände geboten. Die Auswahl zum Basteln, Spielen und Entdecken war so riesig, dass keine Langeweile bei den großen und kleinen Kindern aufkam. Eine weitere Stunde erlebten Kinder und Eltern noch ein interessantes Bühnenprogramm verschiedener Gruppen. Die Zumba Kids zeigten ihre Kenntnisse aus dem Workshop, die Jugendgarde des FKM Lach Moro begeisterte mit ihrem neuen Tanz für die nächste Saison und die drei Showtanzgruppen des SV Mering entführten in die Welt von Harry Potter.

25 Bilder Jede Menge Spaß gab es beim Meringer Spielefest Foto: Heike Scherer

Martin Uhrig hatte alle Hände voll zu tun, weil unerwartet viele Kinder die neue Luft-Dartscheibe ausprobieren wollten. „Gleich ab 14 Uhr war auch an unserem Handballtor viel los“, sagte Paula Huber, die beide Aktionen betreute. Auch Kim Aurelia Gutmann, die später auf der Bühne auftrat, war begeistert dabei. Lea und Laura wollten lieber kreativ sein und bemalten mit ihren Eltern Benjamin und Carolin Künzl erst ein T-Shirt und bastelten sich danach einen Herbstigel aus Ton mit einem Kiefernzapfen und Perlen bei Anna und Marion Nerlich. „Der Ton ist nach ein bis zwei Tagen trocken und muss nicht gebrannt werden“, erklärte die Meringer Ministrantin Anna. Einen Riesenandrang seit 14 Uhr verzeichneten Petra und Wolfhard von Thienen an der Autorennbahn des Weltladens. „Das Spiel ist einfach, aber genial. Es geht dabei um Geschicklichkeit“, verriet sie.

