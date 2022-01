Mering

10:56 Uhr

Nach Messerstecherei: 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Mit einem Klappmesser hat ein 16-Jähriger in der Silvesternacht in Mering einen 21-Jährigen schwer verletzt.

Plus Ein 16-Jähriger hat bei einem Streit in der Silvesternacht einen 21-Jährigen in Mering schwer verletzt. Ob sich die beiden kannten, dieser und weiterer Fragen geht nun die Kripo nach.

Von Gönül Frey

Mehrere junge Leute hielten sich in der Silvesternacht im Freien am Liebigring in Mering auf, als es zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. In deren Verlauf zückte ein 16-Jähriger laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord ein Messer und verletzte einen 21-Jährigen schwer. Dieser erlitt nach Aussagen der Polizei Stichwunden unter anderem im Rumpfbereich.

