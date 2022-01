Mering

Nach Messerstecherei: Bürgermeister Mayer fordert Polizeistation für Mering

Plus Merings Bürgermeister Florian Mayer sieht den Messerangriff am Wochenende als Argument für mehr Polizeipräsenz. Die Suche nach der Tatwaffe läuft.

Von Eva Weizenegger

Auch zwei Tage nach der Messerstecherei zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und einem 21-Jährigen in Mering wird über die Attacke noch diskutiert. "So ein Vorfall steht bei uns nicht regelmäßig auf der Tagesordnung", weiß Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Zwar sorgten Delikte dieser Art für Aufsehen und blieben deshalb lange im Gedächtnis der Bevölkerung, dennoch seien solche Angriffe eher selten. "Grundsätzlich stellen Auseinandersetzungen, in welchen ein Messer im Spiel ist, immer eine besondere Gefahrensituation dar", erklärt Trieb. Und diese Gefahr gelte sowohl für das Opfer als auch für die Einsatzkräfte der Polizei. In Mering jedoch habe sich der Täter ohne Widerstand festnehmen lassen.

