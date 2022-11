Nach Strafzins-Ärger erweist sich Kredit doch als Glücksgriff

Plus Groß war der Unmut 2021 wegen des ungenutzten Millionen-Darlehens in Mering. Angesichts der steigenden Zinsen haben sich die Verwahrentgelte aber relativiert.

Die Strafzins-Debatte war die erste Gelegenheit, bei der es zwischen dem 2020 gewählten Meringer Gemeinderat und dem ebenfalls neuen Bürgermeister Florian Mayer so richtig knirschte. Mering hatte Ende 2020 einen Kredit von 12,5 Millionen Euro aufgenommen. Dieser lag jedoch den größten Teil des Jahres 2021 ungenutzt auf den Konten und verursachte Strafzinsen. Bekannt wurde das erst durch die Berichterstattung unserer Redaktion. Die damals stark kritisierte Finanzentscheidung stellt sich angesichts der aktuellen Zinsentwicklung heute völlig anders dar. "Im Großen und Ganzen können wir uns alle beglückwünschen", sagte Bürgermeister Florian Mayer dazu bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.