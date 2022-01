Mering

vor 19 Min.

Nach Vereinswechsel: Bleibt Sascha Mölders Mering erhalten?

Plus Fußballer Sascha Mölders wird Spielertrainer in Großaspach (Baden-Württemberg). Was das für sein Leben in Mering und seine Arbeit als Trainer beim MSV bedeutet.

Von Sebastian Richly

Fußballprofi Sascha Mölders hat einen neuen Verein gefunden. Der 36-Jährige geht künftig für die SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga Südwest auf Torejagd und gibt dort zusätzlich als Co-Trainer die Kommandos. Nach der Trennung vom TSV 1860 München war spekuliert worden, wohin es den Meringer verschlägt. Sein neuer Arbeitgeber liegt nördlich von Stuttgart und damit deutlich weiter entfernt als das Trainingsgelände der Münchner Löwen. Nicht wenige Meringer fragen sich deshalb, ob die Familie Mölders der Marktgemeinde erhalten bleibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen