Nach vier Jahren ist in Mering wieder Kultur- und Einkaufnacht

Musik, Essen, Bummeln - in Mering ist am 21. Juli von 17 bis 23 Uhr die Kultur- und Einkaufsnacht im Ortszentrum. Was das Programm alles bietet.

Nach vier Jahren Pause steigt im Meringer Zentrum wieder eine Kultur- und Einkaufsnacht. Viele Vereine und Geschäfte, aber auch Bands und Gruppen beteiligen sich mit interessanten Aktionen und kulturellen Darbietungen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr bei Betten Froese mit dem Auftritt des Spielmannszugs Mering, der zum Marktplatz zieht, wo Bürgermeister Florian Mayer die Gäste begrüßen wird. Dann zieht der Spielmannszug weiter in Richtung Schlosserwirt.

Schon ab 13 Uhr erfolgt eine Teilsperrung der Augsburger und Münchener Straße bis zum Netto-Markt, damit die Aufbauarbeiten für den Abend stattfinden können. Ab 14 Uhr ist die Vollsperrung, die erst um 24 Uhr wieder aufgehoben wird. Die Kultur-Sommernacht beginnt um 17 Uhr und dauert bis 23 Uhr. Die Läden haben bis 22 Uhr für die Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Jede Menge Musik gibt es bei der Kultur und Einkaufsnacht

Von 20 bis 21 Uhr spielt die Kolpingkapelle Mering am Marktplatz. Der Trachtenverein bietet Auftritte um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr und um 19.30 Uhr auf der Veranstaltungsmeile an. Die Magic Diamonds werden um 18.45 Uhr bei der HatShot Bar und um 19.45 Uhr am Marktplatz zu sehen sein. Die YA-Band unterhält die Gäste den ganzen Abend mit ihrer Live-Musik bei der HatShot Bar. Die Formation spielt seit vielen Jahren bei kleinen und großen Veranstaltungen und Festen in der Region.

Leadsängerin Brigitte beherrscht die Top Ten Schlagerhits genauso perfekt wie Rocklieder. An der Gitarre und ebenfalls mit Gesang ist der Meringer Andreas Kreft zu hören und steuert auch das ein oder andere Solo bei. An Keyboard und auch als Sänger ist Luca als Dritter dabei. -Das Repertoire der Band besteht aus Top Ten Coversongs der Stilrichtungen Pop, Rock, Schlager, Oldies und Alpenrock mit einigen bekannten Wies’n-Hits zum Mitsingen.

Die Kultur-Sommernacht beginnt mit dem Auftritt des Spielmannszugs Mering. Foto: Heike Scherer

Für die Kinder sind während der Kultur-Sommernacht zwei Hüpfburgen aufgestellt, eine in der Augsburger Straße nahe Betten Froese und eine zweite in der Münchner Straße in der Nähe vom Schlosserwirt. Ebenfalls in der Augsburger Straße bietet der TSC Mering „Stoalupfen“ an, die Feuerwehr Mering steht mit zwei Einsatzfahrzeugen bereit, die sich die Besucher und Besucherinnen ansehen können.

Viele Stationen zum Mitmachen bei Einkaufsnacht in Mering

Der Schachclub Mering lädt zu einer Partie Schach ein. Am Anfang der Münchner Straße stehen der Tierschutzverein Mering und das Rote Kreuz Mering mit zwei Fahrzeugen. Bei der Markt Apotheke wird die bereits von unserer Redaktion vorgestellte äthiopische Kaffeezeremonie von Salem Messele mit ihren Schwestern zu sehen sein. Sie bringen auch Kunst aus ihrer Heimat mit. Beim Schlosserwirt wartet der Oldtimer und Motorradclub (OMC) Mering mit einer Spielstation.

Für das leibliche Wohl sorgen am Marktplatz Patata Loca, der Veranstaltungsservice Resch und Fischzucht Berger aus Kissing. In der Münchner Straße gibt es Cocktails bei „Der Brillenladen“. Getränke und Barbetrieb bieten auch das neu eröffnete BarBarossa, HatShot Bar und Schlosserwirt, der zusätzlich Essen kredenzt. Es empfiehlt sich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Kultur-Sommernacht zu kommen oder außerhalb von Mering zu parken. Die Geschäfte des Gewerbevereins Mering Aktuell freuen sich auch auf Gäste aus der näheren Umgebung, die den Abend zum Einkaufen und um Musik und Speisen und Getränke zu genießen, in der Marktgemeinde verbringen möchten.