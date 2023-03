Nachbarn nach Kahlschlag schockiert: Grundstück wird für Wohnungen gerodet

Plus Lina Bolger kämpfte vergeblich: Zwei Gärten in Mering wurden komplett gerodet. Zum Unverständnis der Nachbarn ist das rechtens. Das steckt hinter der Aktion.

Lina Bolger schaut vom Balkon ihrer Mietwohnung in der Hermann-Löns-Straße in Mering. Ihr ist zum Weinen zumute. Wo sie bis vor Kurzem Eichhörnchen, Buntspechte und andere Vögel beobachten konnte, befindet sich jetzt ein komplett gerodetes Grundstück. Hier soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. Auch der Nachbar zur anderen Seite hat gerade drei große Bäume gefällt: Auch dort soll neu und größer gebaut werden.