Nachhaltig: Sonac verwertet Nebenprodukte aus der Schlachterei

Bernhard Zech mit Hand am Gerät: Im Schauglas im Hintergrund kann man in den Plasmatrockner blicken.

Plus Geflügelmehl, Hämoglobin und Plasma sind in der Tierfutter-Herstellung gefragt. Der Betrieb Sonac in Mering wurde mehrfach erweitert und modernisiert.

Von Michael Eichhammer

Federn, Geflügelinnereien und Rinderblut – was früher bei der Schlachtung als Abfall übrig blieb, verarbeitet die Firma Sonac in Mering weiter. Die Produkte sind vor allem für die Herstellung von Tierfutter gefragt. Damit lebt der Meringer Betrieb den Gedanken der Nachhaltigkeit. Der Mutterkonzern Darling Ingredients wurde mit seinen zugehörigen Betrieben von der Initiative 50 climate leaders sogar als „Die grünste Firma des Planeten“ bezeichnet.

Sonac in Mering ist einer von insgesamt 260 Standorten weltweit, die zum Mutterkonzern Darling Ingredients gehören. Die Wurzeln des Unternehmens gehen zurück bis ins Jahr 1882. „In den Schlachthöfen von Chicago begann die industrielle Revolution bereits vor Henry Ford“, weiß Bernhard Zech, Werksleiter von Sonac Mering. Die Idee damals: Tierprodukte, die üblicherweise nicht zur Verwendung kamen, nutzbar machen. Wenn man so will, eine Pionierleistung des heute populären Nachhaltigkeitsgedankens.

