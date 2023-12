Nacht des Lichts in Sankt Michael

In Mering findet am Freitag, 15. Dezember, die Shoppingnacht statt. Gleichzeitig bietet die katholische Pfarrgemeinde einen Raum für Stille.

Eine ganz besondere Idee hat sich die katholische Pfarrgemeinde Sankt Michael am Freitag, 15. Dezember, ausgedacht. Während im Ortszentrum das Candlelightshopping stattfindet, wird die Meringer Pfarrkirche wieder ein besonders Licht getaucht. Vincent Speck vom Partyverleih Augsburg, stellt wieder sein umfangreiches Equipment zur Verfügung, um die Pfarrkirche von Außen wie Innen strahlen zu lassen. Unter dem Leitthema "Frieden" beginnt der Abend um 18 Uhr mit einer Andacht. Halbstündlich sind ab 18.30 Uhr Gebete und Impulse in der Kirche. Daniel Dambacher, Mitglied des Pfarrgemeinderats, und Pfarrer Florian Markter laden zur Nacht des Lichts ein, um in Stille, wechselnd begleitet von Musik und Gebet, ein wenig innezuhalten: Kommen, staunen, verweilen, sich Zeit nehmen für die Seele. (sev)