Nächtlicher Alarm: eine Katze als Einbrecher

Ein Anrufer aus Mering meldet der Polizei einen Einbruch.

Am Donnerstag gegen 1 Uhr teilte ein junger Mann der Polizei einen Einbruch in der Josef-Scherer-Straße in Mering mit. Er habe Schritte und weitere Geräusche im Haus gehört, anschließend sei der Strom weg gewesen. Mehrere Funkstreifen fuhren daraufhin los und suchten das Haus ab. In einer Abstellkammer fanden die Beamten zerschlagene Weinflaschen. Verursacher war eine Katze, die vermutlich nach einem Dämmerschoppen aus war, mutmaßt die Polizei. (AZ)