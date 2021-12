Mering

18:30 Uhr

Näherinnen aus Mering spenden Puppenkleider an die Tafel

Plus Zwei Frauen aus Mering verbinden ihre Begeisterung für das Nähen mit einem guten Zweck: Ihre selbst kreierten Puppenkleider schenken sie der Tafel.

Von Heike Scherer

Heidi Schneider aus Königsbrunn ist seit zwölf Jahren eine begeisterte Näherin. Oft sitzt sie schon kurz nach 6 Uhr an einer ihrer Nähmaschinen oder an der Stickmaschine und arbeitet an einem neuen Stück. Nicht nur Taschen aus Jeans oder Stoffen näht sie leidenschaftlich gerne. Auch kleine Täschchen für einen Chip oder ein paar Münzen als Anhänger an einen Schlüssel hat sie bereits angefertigt. Alle Werke sind als Geschenke gedacht, oft spendete sie ihre individuellen Exemplare schon an wohltätige Organisationen wie die Caritas, das Sozialkaufhaus Contact in Haunstetten oder Kindergärten. Jetzt wagte sie gemeinsam mit Maureen Lermer aus Mering ein neues Projekt.

