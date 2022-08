Nahverkehr muss auch nach dem 9-Euro-Ticket gestärkt werden

Plus Nur noch im August gibt es das 9-Euro-Ticket. Gemeinden wie Mering und Kissing haben von diesem Angebot besonders profitiert.

Schon bald ist das beliebte 9-Euro-Ticket für ganz Deutschland wieder Geschichte. Damit ist dann Schluss mit den günstigen Fahrten im Nah- und Regionalverkehr. Besonders für Kommunen wie Mering und Kissing, die direkt an der Bahnlinie Augsburg-München liegen, waren die Auswirkungen des vergünstigten Fahrtarifs spürbar.