Naturlehrpfad mit allen Sinnen: P-Seminar stellt nachhaltiges Projekt vor

Schülerinnen und Schüler arbeiteten an einem interaktiven Pfad, der den Meringern die örtliche Flora und Fauna näher bringen soll.

Wer in letzter Zeit an der Unterführung Kanalstraße-Tunnelstraße in Mering vorbeikam, dem ist womöglich eine neue, schwarze Schautafel aus Holz aufgefallen. Was es damit auf sich hat? Eine Erklärung gab es in der Meringer Bücherei: Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars des Meringer Gymnasiums waren im Rahmen des Zukunftsvortrags vom Bündnis Nachhaltiges Mering eingeladen, ihr Projekt vorzustellen: den Naturlehrpfad.

Interaktiver Naturlehrpfad in Mering

Er besteht aktuell aus zwei Stationen – dem eben erwähnten interaktiven Rad sowie einem Fühlpfad am Badanger. Die Schülerinnen und Schüler berichteten in ihrem Vortrag vom Projektverlauf sowie von Schwierigkeiten und Erfolgen während der Projektphase. Weitere Informationen zu den Stationen sowie anderen interessanten kommunalen Blühflächen in Mering wird es auch schon bald in Form eines Flyers sowie einer Website geben, an denen die motivierten Jugendlichen arbeiten. Das Projekt stemmten sie mit Unterstützung ihrer Lehrerin und P-Seminar-Leiterin Martina Grundei sowie der Meringer Umweltbeauftragten Petra von Thienen. Als Sponsoren fungieren das Gymnasium Mering, das Bündnis Nachhaltiges Mering sowie die Gemeinde Mering.

Im Anschluss an ihren Bericht besichtigten die Schülerinnen und Schüler mit allen Interessierten die Stationen. Zuerst ging es zum „Fühlpfad“ – der noch nicht fertiggestellt, aber bereits zu erahnen war. Die Schülerinnen planen, diesen auf alle Fälle fertig zu stellen – eine Erweiterung oder Beschriftung wäre dann Aufgabe des Nachfolgeseminars, so Grundei. Das „Interaktive Rad“ hingegen ist bereits fertig: Einmal unter der Bahn hindurch gelangt man zu der Schautafel aus Holz mit den drei Drehrädern. Nach einer kurzen Erklärung, wie das Rad hergestellt wurde, durften die Interessierten es auch gleich ausprobieren: Es wurde fleißig gedreht und gerätselt, bis am Ende die richtigen Wörter und Bilder in einer Reihe zu sehen waren. Ziel dabei ist, Groß und Klein mit der örtlichen Flora und Fauna vertrauter zu machen.

Und wie geht es nun weiter? Das Projekt ist noch lange nicht am Ende: Die Nachfolgeseminare können die Stationen ausbauen, erweitern, die Bilder auf dem Rad austauschen oder sich auch weitere Stationen ausdenken. Man sei gespannt, wie sich der Meringer Naturlehrpfad weiterentwickeln wird. (AZ)