Neben dem Meringer Stadtbiotop soll eine Magerwiese erblühen

Die Meringer Umweltbeauftragte lädt am Samstag zu einer Infoveranstaltung vor Ort. Warum es ihr wichtig ist, die Nachbarschaft einzubeziehen.

Mit der Gestaltung einer weiteren Blühfläche am Meringer Stadtbiotop führt die Marktgemeinde ihr bereits 2019 begonnenes Gestaltungskonzept für mehr Artenvielfalt vor. Auf Initiative der Umweltbeauftragten Petra von Thienen werden seitdem zusammen mit dem Bauhof und dem Landschaftspflegeverband Flächen in Mering geprüft, die Entwicklungspotenzial haben. Als Nächstes soll die Wiese in der direkten Nachbarschaft zum Meringer Stadtbiotop beim Bahnhof St. Afra ökologisch aufgewertet werden.

Eine besondere Blühwiese in Mering

Dazu lädt Petra von Thienen zusammen mit ihrem Ehemann Wolfhard als Projektleiter zu einer Informationsveranstaltung am kommenden Samstag. „Wir wollen hier kein isoliertes Projekt durchziehen, sondern es ist gewünscht, dass die Bevölkerung, insbesondere die Nachbarschaft an der Holzgartenstraße das Konzept mitträgt und involviert ist“, erklärt Petra von Thienen.

Zwischen der Holzgartenstraße, direkt hinter der Bushaltestelle Mering-St. Afra Gewerbegebiet und dem Stadtbiotop soll eine artenreiche Magerrasenwiese entstehen, die neuen Lebensraum für Schmetterlinge, Wildbienen und Wildkräuter und viele andere Arten bietet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, sich zwischen 10 und 14 Uhr über das Projekt vor Ort zu informieren. Zum Einstimmen und zur Information werden zunächst gemeinsam Blühflächen in der Umgebung in Augenschein genommen. Dazu treffen sich um 10 Uhr alle Interessierten auf dem Parkplatz auf der Westseite des Bahnhofs St. Afra, um beispielhafte Flächen zu begutachten. Besichtigt werden vor allem die wertvollen Ausgleichsflächen der Bahn hinter dem Bahnhofsgelände, wo auf dem Lechfeld Richtung Kissing schmale Streifen als Magerstandorte angelegt wurden.

Anschließend ist um 12 Uhr der Treffpunkt an der zu gestaltenden Blühfläche, Ecke Fußweg/Holzgartenstraße. Die Fläche von 0,3 Hektar besteht aus einem Rasenanteil und diesen umgebenden Bäumen und Hecken und wurde bereits bei einer Begehung im Frühsommer 2021 zusammen mit Christina Niegl vom Landschaftspflegeverband und der Meringer Umweltbeauftragten Petra von Thienen als ausgesprochen geeignet für eine ökologische Aufwertung klassifiziert. „Sie wird nun im Zuge der kommunalen Pflegemaßnahmen durch Bauhofmitarbeiter und Landwirt Stefan Lachmayr betreut, die dafür eigens eine Schulung absolvierten“, informiert Petra von Thienen.

Der Boden der Fläche in Mering wird abgemagert

Um den Boden abzumagern, soll zunächst die Humusschicht abgetragen werden. Mit der Lechkiesel-Schicht wird ein magerer nährstoffarmer Boden für eine besonders artenreiche Pflanzenvielfalt bereitet. „Mit dem Bauhof wurde kürzlich vereinbart, die Flächen nur zweimal jährlich zu mähen und das Mähgut abzutransportieren. Dadurch wird langfristig der Boden abgemagert und es werden sich weitere Wildblumen einstellen“, erklärt Wolfhard von Thienen.

Der Diplom-Biologe erarbeitete bereits im Oktober 2021 ein Entwicklungskonzept für diese Blühfläche am Stadtbiotop und legte es der Stiftung für Mering als Projektvorschlag vor. Die Stiftung für Mering fördert das im Rahmen der vor Jahren begonnenen Initiative „Mering blüht und summt“ geplante Vorhaben jetzt mit 10.000 Euro. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei unserer Informationsveranstaltung“, betont Petra von Thienen. „Gerade die Anlieger sollen das Gefühl haben, dass es auch ihre Wiese ist und langfristig einen Blick auf die Pflege der Blühfläche bewahren.“