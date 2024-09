Neuapostolische Kirchengemeinde Mering feiert ihr 75-jähriges Bestehen

Eine Kirche, in der sich Menschen wohlfühlen und ihr Leben nach dem Evangelium Jesu Christi ausrichten – das ist die Mission der Neuapostolischen Kirche (NAK), die in Mering St. Afra in der Josef-Scherer-Str. 10 beheimatet ist. Am Samstag, 21. September, feiert die Gemeinde von 12 bis 18 Uhr ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Tag der Offenen Tür. „Wir wollen unsere Gemeinde, und unsere Aktivitäten vorstellen“, lädt Gemeindevorsteher Priester Heinz Müller herzlich ein.

So werden beispielsweise wöchentlich zwei Gottesdienste abgehalten, welche die Gemeindemitglieder aktiv vorbereiten und musikalisch umrahmen. Auch werden Aktivitäten für Senioren, Jugendliche und Familie angeboten oder Jugendliche in biblischer Geschichte und Glaubenslehre unterrichtet. Natürlich wird am Jubiläumstag für Kaffee und Kuchen und kalte Getränke gesorgt. Auch leckeres Fingerfood wird auf die Besucherinnen und Besucher warten.

Neuapostolische Kirche Mering spendet an die Tafeln in der Umgebung

Das Jubiläum bietet den Mitgliedern der NAK Gelegenheit, auf ihre Geschichte zurückzublicken und gleichzeitig in die Zukunft zu schauen. „Unseren primären Auftrag sieht unsere Kirche in der Verkündigung des Evangeliums und in der Seelsorge“, erklärt Priester Müller. „Aus Nächstenliebe heraus hat die Zuwendung zum Menschen in Not Bedeutung.“ Ein weiteres Feld kirchlichen Handelns sei die humanitäre Hilfe.

So werden die ortsansässigen Tafeln mit Sachspenden unterstützt. „Jeder gläubige Christ sendet positive Impulse durch seinen gelebten Glauben“, ist Priester Müller überzeugt. Im letzten Jahr konnten Gemeindevorsteher Heinz Müller und Diakon Frank Gruber einen Spendenscheck über 500 Euro an die Leiterin der Tafel in Mering, Ingrid Engstle, übergeben

Doch das Jubiläumsfest diene auch dazu, die Gemeinschaft unter den Gläubigen zu stärken und die Mission der Kirche zu betonen, die auf die Wiederkunft Christi warte, so der Vorsteher. „Unsere Gemeinde lebt vom persönlichen ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder in vielfältigen Betätigungsfeldern“, freut er sich. Das mache die Gemeinde so bunt.

Die Anfänge in Mering reichen bis 1949 zurück

Angefangen hat die lange Geschichte in Mering im Jahre 1949. Schon damals wurden wöchentliche Gottesdienste abgehalten, die auf der Heiligen Schrift basieren. Nach mehreren Domizilen, wie beispielsweise der „Neuen Welt“ oder der Meringer Feuerwehr erhielt die Gemeinde 1983 ein neues Kirchengebäude. Aktuell zählt die Gemeinde 172 Mitglieder. Dabei ist das jüngste Mitglied ein Jahr und das Älteste 87 Jahre alt.

Das NAK-Jubiläum bietet aber auch die Möglichkeit, über die zukünftige Entwicklung der Kirche nachzudenken. So liegen die ökumenischen Beziehungen der Gemeinde sehr am Herzen. Man sei mit den anderen christlichen Gemeinden rege im Gespräch, verrät Priester Müller.

So bietet die Feier des Jubiläums der Neuapostolischen Kirche dankbaren Rückblick, gläubigen Einblick und freundlichen Ausblick. Es soll ein Zeichen der Lebendigkeit und der Fortsetzung der Mission der Kirche in einer sich ständig verändernden Welt sein.

Die wöchentlichen Gottesdienste finden am Sonntag um 9.30 Uhr und Donnerstag um 20 Uhr statt.