Neubürger schätzen an Mering die Lage, Anbindung und Infrastruktur

Erster Bürgermeister Florian Mayer begrüßte am Eingang der Bücherei Neubürgerin E-Ling Mayston, die sich mit ihrem Mann und den drei Kindern in Mering St. Afra sehr wohl fühlt und die netten Menschen und Lehrer lobt.

Plus Der Neubürgerempfang der Gemeinde in der Bücherei ist gut besucht. Die 72 Gäste loben die Vorzüge ihres neuen Wohnorts.

Immanuel Blechschmidt und Katharina Roger laufen zur Bücherei Mering. Im Oktober 2021 sind sie aus dem Raum Donauwörth in die Marktgemeinde gezogen. Sie gehen gerne im Ort essen und nutzen die Nähe zu den Bergen für Ausflüge. Gerne folgten sie der Einladung zum Neubürgerempfang. Dieser fand zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wieder statt und war mit 72 Gästen gut besucht. Diese hat es aus verschiedenen Gründen in die Marktgemeinde verschlagen. Oft spielen dabei die günstige Lage und die gute Verkehrsanbindung eine Rolle – aber auch die lebendige Alltagskultur in der gut 15.000 Einwohner zählenden Gemeinde.

