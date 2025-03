Neue Ideen in der Buchhandlung Platzbecker

Ein Ort der Begegnung soll die Buchhandlung Platzbecker in Mering sein. „Mir geht es nicht nur darum, hier Waren zu verkaufen, sondern auch ins Gespräch zu kommen“, sagt Inhaberin Heike Finger. Deshalb geht sie neue, ungewöhnliche Wege mit ihrem Konzept. Einmal wöchentlich gibt sie Buchtipps auf dem Instagramkanal der Buchhandlung. Autorenlesungen finden regelmäßig statt und ganz neu auch ein Frauenfrühstück, das am Donnerstag, 13. März, ab 9.30 Uhr Premiere hat. Eine weitere Premiere gab es bereits am vergangenen Donnerstag.

Italienisches Lebensgefühl und neue Ideen in Mering

Weil Heike Finger in ihrer Buchhandlung neben Büchern und Geschenkartikeln auch verschiedene Feinkostprodukte anbietet, gab es unter dem Motto „Italien“ ein Tasting für zwölf Personen. Sie konnten sich über Instagram, Whatapp oder Mail anmelden. „Ich dachte mir, es wäre doch mal eine andere Herangehensweise, wenn nicht nur meine Mitarbeiterinnen und ich die Produkte auswählen, sondern die Kundinnen und Kunden selbst.“ So gab es einen Bewertungsbogen, auf dem die Testerinnen und Tester ihre „Noten“ abgeben konnten. Neben verschiedenen Sugo und Pesto gab es mit Zitronen-Schokolade und Salz-Schoko-Tartuffi auch Süßes zum Verkosten. Weil es aber auch ums italienische Lebensgefühl gehen sollte, gab die Autorin Bärbel Weinzierl aus Mering ein paar ihrer Vespa-Anekdoten zum Besten. Mit ihrem „Cesarina“ getauften Gefährt umrundete Bärbel Weinzierl den italienischen Stiefel und eine weitere rund 5000 Kilometer lange Tour führte sie nach Sizilien. Den Kundinnen und Kunden gefiel die Idee: „Wir freuen uns schon, wenn es im Herbst wieder so ein Tasting geben wird.“ Heike Finger dankte für das Lob und gab dieses auch an ihr Mitarbeiterinnen-Team weiter.

Das Tasting reiht sich aber nur ein in eine Vielzahl von unterschiedlichsten Aktionen, die in der Buchhandlung geplant sind. Seit einigen Jahren findet immer freitags ab 9.30 Uhr eine Radlgruppe statt. „Treffpunkt ist vor der Buchhandlung, das Ziel der Route und die Anmeldung erfolgt über eine eigene Whatsapp-Gruppe“, erklärt Heike Finger. Weitere Informationen dazu sind direkt in der Buchhandlung am Meringer Marktplatz erhältlich.

Ein Frauenfrühstück ab 13. März

Neu ist auch das Frauenfrühstück, das einmal im Monat stattfinden soll. „Normalerweise immer mittwochs, nur diesmal verschieben wir den Termin auf Donnerstag, 13. März“, erklärt Finger. Die Verschiebung war deshalb notwendig, weil der Gast des Frühstücks Kina Yakimova nur an diesem Termin konnte. „Ich las über Frau Yakimova und ihre Geschichte in der Friedberger Allgemeinen und mir war klar, sie muss Gast unseres Frauenfrühstücks werden“, sagt Heike Finger. Kina Yakimova ist 45, als sie 2023 beide Beine und den rechten Arm verliert. Wegen einer Blutvergiftung, die sie beinahe auch ihr Leben gekostet hätte. Doch sie verlor nicht den Mut und überzeugt nun Menschen mit ihrer mentalen Stärke davon, dass eine Behinderung noch nicht das Ende des Lebens bedeutet. Sie animiert Menschen, das Schöne im Leben zu sehen. „Und genau das ist es, worauf es in diesen Tagen ankommt“, sagt Heike Finger. Anmeldungen für das Frauenfrühstück sind bis zum 10. März über Whatsapp Telefonnummer 0176/60980613 oder per Mail buchhandlung.platzbecker@t-online.de. Kina Yakimova bittet jede Teilnehmerin darum, eine Frage mit zum Frauenfrühstück zu bringen oder diese schon vorab zu senden.