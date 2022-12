Neue Kita für Mering: Beeinträchtigt der Verkehr die Feuerwehr?

Plus Ein Investor möchte in der Lechstraße eine Kindertagesstätte bauen. Ein wichtiges Projekt für Mering – aber einige befürchten, dass die Arbeit der Feuerwehr leiden könnte.

Volle Straßen, Parken im Halteverbot: Vor einigen Kindergärten oder Schulen passiert das täglich. Der Hol- und Bringverkehr der Eltern kann den Verkehr enorm belasten. Wo sich manche Autofahrerinnen und -fahrer nur ärgern, kann es aber auch zu gefährlichen Situationen kommen – zum Beispiel, wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig ausrücken kann. Einige Mitglieder des Meringer Bauausschusses befürchten, dass es genau dazu kommen könnte. Denn die Augsburger Immobilien GmbH plant eine Kita in der Lechstraße – direkt gegenüber der Meringer Feuerwehr.