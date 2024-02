Mering

11:55 Uhr

Neue Ortsmitte Mering: Baufirma steht jetzt fest

Plus Der Auftrag für die Umgestaltung der neuen Ortsmitte ist vergeben. Er geht an die Firma Leonhard Weiss. Mit dieser hat Mering schon Erfahrungen.

Von Gönül Frey

Bald wird sich sichtbar etwas rühren in der Meringer Ortsmitte. Nach Jahren, in denen sich Gemeinderäte, Arbeitsgruppen und wechselnde Planer den Kopf zerbrachen, geht es jetzt erstmals an die Umsetzung einer Gestaltungsidee für das Zentrum. Rund um den Marktplatz werden Straßen, Gehwege und kleinere freie Flächen umgebaut. Dafür ist diese Woche eine wichtige Entscheidung gefallen: der Markt Mering vergibt die Arbeiten an die Tiefbaufirma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG. Das Unternehmen ist Mering bereits von einer anderen Großbaustelle bekannt.

Wie Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte, hatte die Firma bei der Ausschreibung eindeutig das beste Angebot vorgelegt. "Mit der Firma haben wir gute Erfahrungen gemacht. Bei der Baustelle an der Ambérieustraße hat alles gut geklappt", freute sich Mayer. Wie berichtet, hatte der Markt Mering am Schulzentrum den Straßenraum aufwendig umgebaut, um diesen verkehrssicherer zu gestalten.

