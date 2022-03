Mering

12:00 Uhr

Neuer Hort für Merings Grundschule II kommt doch noch

In Containermodulen ist der Hort für die Grundschule an der Ambérieustraße untergebracht. Nun will die Kommune endlich mit dem Bau für ein richtiges Hortgebäude beginnen. Die Pläne dafür sind schon lange fertig.

Plus Die Pläne liegen fertig in der Schublade. Doch für die Umsetzung fehlte das Geld. Jetzt will die Kommune den neuen Hort doch noch anpacken.

Von Gönül Frey

Eigentlich waren die weißgelben Container an der Ambérieu-Straße nur als Provisorium gedacht. Doch mittlerweile sind schon etliche Generationen an Hortkindern hier betreut worden. Nun will die Kommune den lange versprochenen Neubau endlich anpacken. Die Pläne dafür liegen fertig in der Schublade.

