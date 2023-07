Neues Angebot beim Fest des Trachtenvereins

Die Tänzerinnen und Tänzer zeigten viele Facetten des Brauchtums. Für Kinder und Jugendliche gab es ein spezielles Programm.

Der Tanz um den Maibaum fehlt den Meringer Trachterlinnen und Trachtlern zwar noch, doch Sommerfest feiern am Trachtenheim geht nun endlich wieder. Und so trafen sich viele Besucherinnen und Besucher, um am neuen Standort auf dem Bolzplatz die vielen Vorführungen des Trachtenvereins "Almarausch" Mering zu sehen. Die Tänzerinnen und Tänzer konnten die vielen Facetten des Brauchtumssports zur Schau stellen. Die schönsten Momente entwickelten sich jedoch nach Sonnenuntergang. Trachtler und Gäste schwangen gemeinsam auf der Tanzbühne bei Polka und Walzer zu Live-Musik das Tanzbein. Die bunten Lichter schufen eine fröhliche Atmosphäre, in der der Abend ausklang.

Meringer Feuerwehrkapelle spielte zum Tanz auf

Der Nachmittag gehörte der Trachtenjugend. Diese präsentierte eine Auswahl ihrer Tänze und Plattler. Anschließend kamen die Aktiven hinzu und tanzten gemeinsam mit ihrem Nachwuchs. Sie übernahmen später die Aufführungen am Abend. Neben dem Meringer Plattler, Volkstänzen und einem Reigentanz traten auch die Goaßlschnalzer mehrfach auf. Die Blasmusik der Feuerwehrkapelle Mering umrahmte den geselligen Abend.

Neu in diesem Jahr waren die traditionellen Spiele, die besonders bei Kindern und Jugendlichen sehr gut ankamen. Die Jugend konnte sich beim Hufeisenwerfen, Maßkrugschieben, Wettnageln oder Angeln austoben.

Wer Spaß am Tanzen und Platteln hat, kann einer Probe vorbeikommen und mitmachen. Die Jugend bis 16 Jahre trainiert freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr. Alle Älteren sind donnerstags ab 19.30 Uhr willkommen. (AZ)